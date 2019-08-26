Картина дня: рейтинги партий, в ожидании нового кризиса и попавшийся на нарушении водитель Bolt

Рейтинги партий: скандал вокруг гендиректора полиции привел к снижению поддержки EKRE

Как показал опрос, проведенный Kantar Emor по заказу Postimees, предпринятая министрами Мартином и Мартом Хельме попытка сместить с занимаемой должности гендиректора Департамента полиции и погранохраны привела к снижению поддержки EKRE. Инцидент негативно сказался на поддержке всего правительства. Читать далее...

Берегись автомобиля: в Таллинне таксоуслугу Bolt предлагает иракец без вида на жительство

Фирма Bolt не может или не хочет постоянно контролировать, кто предлагает услуги таксоизвоза через их платформу или кому они сдают в аренду свои машины для оказания услуг. Читать далее...

Политолог: Центристская партия продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла считает, что Центристская партия и в дальнейшем продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей. Читать далее...

Тынис Саартс: экреизация как новая формула успеха Центристской партии?

Русский избиратель сделал Центристскую партию большой, но легко может ее и уничтожить, пишет политолог Тынис Саартс (ТЛУ). Читать далее...

Рауд: зачем Эстонии ЕС? Чтобы отправлять туда всех неудобных русских ребят

В этом году в речах по случаю Дня восстановления независимости было несколько меньше пафоса, чем обычно. Скорее, стало понятно, что, как и многие граждане Эстонии, часть правителей государства, в том числе президент, находятся в замешательстве, поскольку продолжающееся политическое шоу начинает превращаться в низкобюджетный фильм, которому нет конца, а извиняющееся правительство – в гостей, которые все не хотят уходить, пишет в Postimees Неэме Рауд. Читать далее...

Шведский финансист: уже пора наступить новому кризису

Готовиться ли жителям Эстонии затягивать ремни? Шведский банкир и финансист, один из «отцов» эстонской кроны Бу Краг ответил на этот вопрос утвердительно, посоветовав не бояться за свои сбережения в банке. Читать далее...

Встреча Кальюлайд и Путина привела российских туристов в Эстонию

В мае этого года количество российских туристов в Эстонии неожиданно резко выросло. Руководитель компании, управляющей таллиннскими гостиницами, Айн Кяпп предполагает, что восточных соседей к нам привела встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным. Читать далее...

Президент Латвии: Балтийский путь стал началом быстрого распада Советского Союза

Президент Латвии Эгил Левитс был одним из примерно двух миллионов жителей стран Балтии, которые приняли участие в акции Балтийский путь 23 августа 1989 года, во время которой страны Балтии продемонстрировали свое желание восстановить независимость от СССР. Читать далее...

Роскошный подарок для жителей Таллинна: фестиваль «Свет шагает-2019» представит новое шоу

С 18 по 20 сентября в Кадриорге и Старом городе зажгутся тысячи огней, которые, по задумке организаторов, укажут гостям тропу времен, ставшую темой нынешнего фестиваля. Читать далее...

Внимание! В пятницу за пользование дорогами в Эстонии можно будет платить только наличными

В пятницу, 30 августа, Департамент шоссейных дорог проведет техническое обслуживание электронной системы оплаты пользования дорогами, в связи с чем во второй половине дня (с 16:30 до 23:00) нельзя будет внести плату ни в интернете, ни через платежные терминалы банковской карточкой на пограничных пунктах. Читать далее...

Отправившегося на каяке с мыса Колга на Рухну латыша нашли мертвым

Вчера после обеда в восточной части Рижского залива в море было найдено тело неизвестного человека. Родственники опознали, что погибшим является отправившийся позапрошлой неделе с мыса Колка в море 58-летний Айгис Аудерс. Читать далее...

Лесные пожары стремительно уничтожают джунгли Амазонии