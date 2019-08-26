Планы Эстонии и Латвии могут обострить конкуренцию за молоко в странах Балтии

Между тем литовские переработчики, которые основное количество молока завозят от фермеров этих стран, говорят, что они этого не боятся, и считают, что завод в конечном итоге поощрит увеличение производства сырого молока.

Недавно сообщалось, что латвийский молочный кооператив Piena cels совместно с эстонским кооперативом E-Piim планирует построить в Эстонии молокоперерабатывающий завод. По словам руководителя Milk Cells Раймондаса Миса, на будущем заводе, который может стоить около 100 млн евро, будет перерабатываться продукция эстонских и латвийских производителей молочной продукции.

Главный экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что литовские переработчики молока импортируют около трети молока-сырца из Эстонии и Латвии, поэтому новый игрок на рынке может усилить конкуренцию между странами Балтии, но не в ближайшие годы.

"С появлением этого завода, конечно, конкуренция среди литовских переработчиков (…) возрастет. Но история последние 15 лет нас учила, что литовские переработчики молочных продуктов очень сильны как в финансовом аспекте, так и в аспекте ноу-хау, и знают, как соперничать с конкурентами", - сказал Повилаускас агентству BNS.

Эстонцы и латыши планируют построить завод к 2021 году, но, по словам Повилаускаса, реальные изменения на рынке можно будет увидеть через 3-4 года.

Генеральный директор Rokiskio suris Далюс Трумпа, одной из крупнейших молокоперерабатывающих компаний в Литве, говорит, что конкуренция в странах Балтии высока, поэтому появление нового игрока на рынке не изменит ничего, кроме того, что это подстегнет производство сырьевого молока.

"Развитие молочной промышленности в странах Балтии расцениваю только позитивно, и появление новых мощностей, я полагаю, будет стимулировать рост производства сырого молока, которого в этом регионе больше всего не хватает. И конкурентов в молочном секторе и без того немало, так что большой разницы нет", - сказал Трумпа BNS.

Руководитель молочного завода Vilkyskiu pienine Гинтарас Берташюс говорит, что он также не боится конкуренции - ни в производстве, ни в закупке сырья.

"Если говорить о производстве, я действительно не вижу никаких проблем, мы экспортируем 80 процентов в более чем 50 стран. По миру расходится очень небольшое количество, как наших производителей, так и эстонцев или латышей, и я не вижу здесь никакой конкуренции в будущем. Кооператив E-Piim сегодня перерабатывает 400 тонн. Насколько известно, на новом заводе будет перерабатываться до тысячи тонн. Да, эти дополнительные 600 тонн должны будут окупиться, но это не так уж и много", - сказал Берташюс BNS.

По мнению Повилаускаса, усиление конкуренции может привести к росту закупочных цен на молоко, однако, по словам переработчиков, одно предприятие ситуацию не изменит.

Он говорит, что появление нового завода у молочников Латвии и Эстонии может повысить цены во всех странах Балтии на один-два цента.

По словам Трумпы, ни одна компания не может заплатить больше, чем получает за свою продукцию, а то, сколько они получают, зависит от эффективности работы и от цен на зарубежных рынках