В шведском Мальме в ходе стрельбы погибла 30-летняя женщина

Три человека были доставлены в больницу, среди них ребенок и женщина, которая скончалась в 13:18.

Полиция получила сообщение о стрельбе возле популярного ресторана Via Napoli в 10 утра, после чего отправилась на место происшествия вместе со скорой.

По словам очевидцев, несколько человек в масках сделали около десятка выстрелов, после чего сбежали через дворы домов. При этом свидетели отмечают, что по звуку было похоже, что использовалось два разных оружия.

«Это одно из самых серьезных преступлений, которые случались, поэтому для выяснения обстоятельств происшествия будут задействованы все возможные ресурсы. Мы также отправили полицейских на место, чтобы они пообщались с людьми, которые могли стать очевидцами», - заявил Калле Перссон из полиции Мальме.