Учитель дает совет: что на самом деле нужно ребенку, идущему в первый класс?

По словам Акимова, важно сначала продумать, что на самом деле необходимо для учебы в школе. «Представьте, что у ребенка день рождения, куда приглашено много детей и гостей. Нужно подготовить праздничный стол и закупить много различных продуктов питания, но как все это организовать? Конечно, нужно составить список и продумать, что на самом деле необходимо. То же самое следует сделать и перед тем, как отправить ребенка в школу», – рассказал он.

ФОТО: Сергей Степанов

Рекомендации Андрея Акимова касательно выбора школьных товаров:

Школьный ранец. Первый ранец должен быть легким и удобным. Отдайте предпочтение ранцу с укрепленным дном и спинной частью, а также с мягкими и широкими лямками. Такой ранец более удобный и не приводит к боли в спине и проблемам с осанкой. Внутри ранца должно быть предусмотрено, по меньшей мере, два отделения.

Школьный дневник. В наше время все учебные заведения используют систему E-kool, поэтому дневник не обязательно покупать. Если же классный руководитель требует наличие дневника в ранце, то убедитесь, что в дневнике указаны даты, а сам дневник снабжен толстой и твердой обложкой. Отдавайте предпочтение дневникам в формате А5 – такой дневник удобнее при заполнении и внесении в него записей.

ФОТО: Сергей Степанов

Пенал не обязательно должен быть дорогим, но лучше всего, когда он изготовлен из мягкого материала. В таком случае, при падении на пол останутся невредимыми как ручки и карандаши, так и сам пенал. Купите пустой пенал и затем сами укомплектуйте его, чтобы в нем были только качественные и необходимые предметы.

Выбор шариковых ручек в наше время очень большой, но нет необходимости покупать самые дорогие. Самая простая и дешева ручка с диаметром шарика 0,7 мм является лучшим выбором. Лучше выбрать ручку без кнопки, потому что маленьким детям очень нравится играть с ней – представьте, что будет, если во время урока 20 учеников начнут щелкать этой кнопкой.

Мелкая моторика первоклассников нуждается в развитии, и их сила хвата еще не очень хорошая. В связи с этим стоит предпочесть трехгранные карандаши. При выборе карандашей убедитесь, что острие карандаша не очень тонкое, потому что таким карандашом очень трудно рисовать и разукрашивать. Также необходимо проверить мягкость карандаша – лучше, чтобы она была HB или B.

Ножницы должны резать как бумагу, картон, так и ткань. Один из кончиков ножниц должен быть острым, потому что иногда нужно проделывать отверстия в бумаге. Если ребенок левша, то, конечно, нужно приобрести ножницы, предназначенные для левшей.

Тетради, обложки, пластилин, мел, акварель и гуашь, кисточки, цветная бумага и т.д. При покупке этих предметов разумно уточнить у классного руководителя или учителя изобразительного искусства перед началом школы. Они смогут посоветовать, что нужно купить.

ФОТО: Сергей Степанов

Альбом или бумага для рисования. Здесь нужно обратить внимание на плотность бумаги. Бумага плотностью 80–120 г/м2 хорошо подходит для рисования карандашами и фломастерами, а для гуаши лучше выбрать бумагу плотностью 200–300 г/м2.

При выборе клея лучше предпочесть клей в виде палочки, поскольку другие виды клея жидкие, и они неудобны для маленьких детей.

При выборе точилки лучше предпочесть вариант с контейнером. Ребенку намного удобнее, если он сможет затачивать карандаши, сидя на месте и не справившая разрешение у учителя.

Стирательная резинка может быть самой дешевой. Главное, чтобы она хорошо стирала и не была слишком мягкой.

Линейка должна иметь длину не менее 20 см. Цифры на линейке должны быть хорошо видны.

Сменная обувь должна быть легкой и удобной, с нескользящей и светлой подошвой. Хорошо подходят сандалии. Конечно, нельзя забывать и о пакете для сменной обуви.