Видео: правильно ли поступил водитель, не дав другому автомобилю ехать по встречке?

На отрезке улицы Кярбери перед выездом на Уссимяэ-теэ в столичном Ласнамяэ действует одностороннее движение. Водитель, записавший происшествие на камеру видеорегистратора, едет согласно правилам, когда на дороге перед ним появляется водитель белого автомобиля Toyota, а за ним еще один автомобиль, почему-то поехавшие против правил, проигнорировав знак "Проезд запрещен". Автор видео вместо того, чтобы уступить дорогу и позволить нарушителям ехать дальше, вынудил их сдавать назад и возвращаться на свою полосу движения.

Вопрос читателя заключается в том: правильно ли поступил автор ролика, что не пустил нарушителей ехать дальше?

Ситуацию комментирует руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа:

«В данной ситуации, руководствуясь только видео, сложно определить точно, как выглядит ситуация со стороны едущих навстречу автомобилей – какие знаки установлены с другой стороны, хорошо ли эти знаки просматриваются из-за деревьев, кустарников и пр. Но даже если водитель игнорирует дорожные знаки осознанно, то важно во всех ситуациях всем сторонам оставаться спокойными и вежливыми, не проявлять агрессию и не создавать дополнительных опасных ситуаций, в том числе для находящихся рядом автомобилей и пешеходов, если это дворовая зона, а также не создавать заторов движения.

Если водители не могут сами спокойно разобраться в сложившейся ситуации, то следует позвонить на номер 112 и действовать в соответствии с инструкциями. Если на каком-то участке дороге дорожные знаки установлены так, что они не видны или разметка непонятна участникам дорожного движения, об этом следует сообщить владельцу дороги, например, местному самоуправлению или Департаменту шоссейных дорог.

Если владелец видеозаписи желает подать заявление в полицию, это можно сделать как в Центре надзора за дорожным движением на ул. Рахумяэ, так и по интернету, но следует учесть, что заявителю надо будет дать показания.

Если в этой ситуации не было угрозы безопасности дорожного движения, то такое игнорирование знака (если они имело место) может быть квалифицирована по статье 242 Закона о дорожном движении».