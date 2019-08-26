Мечтать не вредно: жители Эстонии видят работу как-то совсем иначе

«Исследование показало, что сегодня наиболее распространенной формой работы является открытое пространство с количеством сотрудников до десяти и собственным рабочим местом, но наиболее предпочтительной формой рабочей среды было использование как приватного, так и открытого рабочего места, за которым следуют частный и закрытый офис или мастерская», - рассказала руководитель исследований Эстонского центра исследований Рийн Пярнаметс в пресс-релизе AS Technopolis Ülemiste.

«Использование домашнего офиса или домашней мастерской было выбрано в качестве третьего приоритета, причем последняя является наиболее распространенной формой работы - открытое пространство с числом сотрудников до десяти и выделенное рабочее место», - сообщается в пресс-релизе.

«Люди больше всего обеспокоены подсчетом просиженных часов, ведь если население трудоспособного возраста могло бы выбирать свой собственный график работы, 40 процентов из них хотели бы иметь конкретные рабочие задачи, но выбирать свои собственные рабочие часы и не отслеживать их», - отметила Пярнаметс.

Председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов говорит, что помимо обычного открытого офиса, тенденция коворкинга растет, и компания также уделяет все больше и больше внимания этому направлению.

«Исследование показало, что трудоспособное население в Эстонии слабо подвержено модели коворкинга – 2 процента респондентов имели опыт работы с ней и 3 процента - их друзья или родственники. 17 процентов слышали о коворкинге, но не работали по этой модели, а три четверти понятия не имеют, что это такое», - сказал Йостов.

По его мнению, постоянно растущее число малых предприятий создаст спрос на небольшие и общие офисные площади в будущем. По оценкам Colliers Group, к 2030 году почти 30 процентов всего офисного рынка США будет располагаться совместно с внештатными и крупными компаниями, часто очень разного происхождения, арендующими столы или комнаты разных размеров и уровней конфиденциальности.

«Поскольку общение, генерация новых идей и создание потенциальных возможностей для сотрудничества является одним из принципов будущей работы, коворкинг предлагает все это, а также возможность самостоятельно определять график работы», - добавил Йостов и отметил, что возможности удаленной работы, которые многие компании предоставляют своим сотрудникам, помогают пережить критические моменты на работе и в личной жизни, но дом не является домом в полной мере, если это постоянное место работы, и рабочее место никогда не станет домом человека.