Пн, 26.08.2019
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  • Из-за аварии трамвай сошел с рельсов, двухмесячный ребенок в больнице

Из-за аварии трамвай сошел с рельсов, двухмесячный ребенок в больнице

Авария на перекрестке Нарва-маантеэ и Поска.

ФОТО: Linnakaamera

Около трамвайной остановки Поска произошла авария, в связи с чем трамвайное движение встало.

Как сообщил Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, полиция получила сообщение об аварии сегодня в 16.00. По предварительной информации, легковой автомобиль Volvo стал пересекать перекресток на запрещающий сигнал светофора и выехал перед трамваем. В результате последний сошел с рельсов.

Скорая помощь доставила в больницу для осмотра находившегося в автомобиле двухмесячного ребенка.

Полиция регулирует движение на месте аварии. В настоящее время все три ряда в направлении Ласнамяэ стоят, в направлении центра открыта одна полоса движения. Полиция рекомендует выбирать другие маршруты движения.

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