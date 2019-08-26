Из-за аварии трамвай сошел с рельсов, двухмесячный ребенок в больнице

Как сообщил Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, полиция получила сообщение об аварии сегодня в 16.00. По предварительной информации, легковой автомобиль Volvo стал пересекать перекресток на запрещающий сигнал светофора и выехал перед трамваем. В результате последний сошел с рельсов.