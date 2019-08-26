Из-за аварии трамвай сошел с рельсов, двухмесячный ребенок в больнице

Около трамвайной остановки Поска произошла авария, в связи с чем трамвайное движение встало.
Как сообщил Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, полиция получила сообщение об аварии сегодня в 16.00. По предварительной информации, легковой автомобиль Volvo стал пересекать перекресток на запрещающий сигнал светофора и выехал перед трамваем. В результате последний сошел с рельсов.
Скорая помощь доставила в больницу для осмотра находившегося в автомобиле двухмесячного ребенка.
Полиция регулирует движение на месте аварии. В настоящее время все три ряда в направлении Ласнамяэ стоят, в направлении центра открыта одна полоса движения. Полиция рекомендует выбирать другие маршруты движения.