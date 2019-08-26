Один из крупнейших работодателей Вильяндимаа сменил собственников

Согласно условиям заключенной в конце прошлой недели сделки, прежние акционеры Тoom Tekstiil Иллимар Тоом и Иннар Суси продали принадлежавшую их предприятиям мажоритарную долю компании. Покупателем стала фирма Smart Production Nordic, объединяющая инвесторов, которые обладают большим опытом в сферах производства и текстильной промышленности. Сделку финансирует Coop Pank.

Группу купивших предприятие инвесторов представляет Вахур Роосаар, работающий с мая этого года исполнительным директором Toom Tekstiil. Уроженец Вильянди, Роосаар уже работал в Toom Tekstiil в 2001-2002 годах. Помимо Роосаара, в правление Toom Tekstiil войдет и Пеэп Армвяэрт, ранее также долгое время проработавший на Toom Tekstiil.

По словам учредителя Toom Tekstiil Иллимара Тоома, решение продать предприятие родилось, поскольку он планирует сфокусироваться на других делах.

«Интерес к Toom Tekstiil проявляли несколько потенциальных покупателей, и определяющим в выборе стало, прежде всего, их видение будущего компании. Я уверен в том, что предприятие получило опытных и обладающих четкими планами собственников, под руководством которых деятельность продолжится и получит развитие. Условием заключения сделки с нашей стороны было сохранение производства в Вильянди и Абья-Палуоя – новые собственники заверили нас в этом», - сказал Тоом.

По соглашению сторон цена сделки не разглашается.

По словам Вахура Роосаара, резких перемен в деятельности предприятия не планируется, хотя определенные обновления в производстве и продажах необходимы.

«Toom Tekstiil – сильный и известный игрок в своей сфере деятельности, обеспечивающий отличный фундамент для движения вперед. Мы планируем продолжить производство текстильных товаров для эстонского рынка и для экспорта. Наша цель – за пару лет удвоить объемы производства и повысить прибыльность Toom Tekstiil. Помимо нынешней деятельности мы хотим сфокусироваться на продуктах и клиентах, приносящих большую дополнительную стоимость. Разумеется, это требует дальнейших инвестиций в технологии, развитие, людей и процессы. Эстонским производителям может быть трудно конкурировать с глобальным массовым производством, но мы можем использовать наши сильные стороны: производить более качественно и рационально. В Скандинавии, например, эстонские текстильные и мебельные товары известны своим высоким качеством, и это открывает для нас экспортные возможности», - сказал Роосаар.

Действующая с 1995 года компания Toom Tekstiil является одним из ведущих производителей бытового текстиля, матрацев и нетканых материалов в Эстонии. В настоящее время на предприятии работает230 человек: примерно 155 в Вильянди и 75 в Абья-Палуоя. Компания производит бытовой текстиль, в основном одеяла и подушки, а также кровати, матрацы и ватин, который используется в мебельном производстве и строительстве.