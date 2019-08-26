Протесты в Гонконге могут повлиять на экономику Европы?

Вчера, 25 августа, полиция Гонконга впервые сделала предупредительный выстрел в воздух, чтобы остановить разбушевавшихся участников воскресных беспорядков, пишет Euronews.

В результате столкновений с протестующими с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы 15 стражей порядка. Протестующие объясняют насилия тем, что их демонстрации не приносят результата:

«Раньше наш протест был очень мирным, но правительство не реагирует. Мы выходим на улицу, а полицейские, наверное, считают, что мы нарушаем закон и применяет слезоточивый газ, из-за чего протестующие озлобляются».

В общей сложности в воскресенье были задержаны 29 участников беспорядков в возрасте от 12 до 48 лет за участие в незаконном собрании, владение оружием и нападение на полицейских.

В чем проблема?

В Гонконге уже несколько недель продолжаются многотысячные акции протеста против роста влияния китайских властей. Бывшая британская колония является частью КНР с 1997 года: ей присвоен статус специального административного района и до 2047 года гарантированы широкие права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений, пишет DW.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале 2019 года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию правонарушителей на материк, в Макао и на Тайвань. Это и привело к массовым протестам. Впоследствии участники демонстраций перешли к требованиям проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы правительства Гонконга Кэрри Лам.

Под ударом и экономика Европы?

В понедельник произошло падение котировок на фоне эскалации торговой войны США с КНР и очередных протестных акций в мегаполисе. Индекс Hang Seng сократился на 857 пунктов (3,27%), до значения 25322, свидетельствуют данные этой площадки, передает РИА Новости.

Это крупнейший спад при открытии торгов в Гонконге за последние несколько месяцев. На 6,36% подешевели ценные бумаги холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для Apple. На 7,38% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology.

Крупные потери несут владельцы активов, связанных с недвижимостью, туризмом и розничной торговлей в Гонконге. Кроме протестов, давление на рынок оказывает эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Сейчас главный вопрос, который задают себе инвесторы и эксперты: не перекинется ли обвал на рынке Гонконга на мировые финансовые площадки? Любой обвал рынка несет в себе риски для мировой экономики, предупреждают эксперты в издании Газета.ru.