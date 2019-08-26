Ректор ТТУ Аавиксоо: мы подумываем заявить в прокуратуру о преступлении

"Под сомнение попало доверие к техническому университету. Несомненно, университет и ректор несут за это ответственность. Теперь мы должны убедить партнеров, что делаем свою работу честно", - объяснил глава вуза собравшимся на инфочасе студентам и преподавателям.

Ректор сказал, что университет должен выступать за то, чтобы на соблюдающих нормы этики ученых не навешивались безосновательно ярлыки. Университет обязан защищать своих ученых, заявил Аавиксоо, который хотел бы избежать в вузе охоты на ведьм.

"Опубликованные журналистами точки зрения и факты нанесли ущерб благонадежности университета. Поэтому после сегодняшнего обсуждения в ректорате я считаю, что мы должны обратиться в прокуратуру с заявлением о преступлении. Даже при том, что у нас отсутствуют конкретные данные", - заявил он.

Аавиксоо выразил надежду, что у прокуратуры имеется больше возможностей для выяснения всей правды.

Ректор отметил, что таблицы с часами работы представляют собой проблему во всех университетах.

"Возможно, нам удастся искренне рассказать, что на самом деле стоит за этим - а именно, бюрократия, необходимость делать то, что мы не умеем. Но это не оправдание. Нехватка денег не оправдывает обман, не говоря уже о проступках и преступлениях. Это не предмет для спора. Я думаю, что здесь мы все придерживаемся одного мнения", - сказал он.

"Но правда и в том, что попытки вместить реальную жизнь в рамки бюрократии в некоторых случаях оказываются спорными. Эти споры ведутся уже долгое время. Во многих случаях часть дотаций требовали вернуть. Это случалось во всех научных учреждениях", - сказал Аавиксоо.

По утверждению Аавиксоо, о нынешнем случае извещены кураторы, которые внимательно следят за происходящим.

По данным Postimees, прокуратура взвешивает возможность начала производства независимо от того, подаст ли Таллиннский технический университет заявление о преступлении. В данный момент следственный орган уже собирает дополнительную информацию.

Глава института вышел из тени

Сегодня на инфочасе слово взял и находившийся до сих пор в тени директор Института Нурксе Эркки Каро, который не подтвердил, но и не опроверг существование мошеннической схемы, однако пообещал всесторонне сотрудничать со следственной комиссией университета.

При этом он подчеркнул, что научный проект OpenGovIntelligence был успешным: работа была сделана, и Европейская комиссия подтвердила ее корректность. Также он заявил, что все получили зарплату согласно трудовым договорам: никто не получил за проект больше денег, чем должен был.

Более основательно комментировать тему Каро был не готов.

Он сказал, что понимает, насколько сложившаяся ситуация осложняет дебаты о финансировании науки.

Выступил сегодня также представитель следственной комиссии ТТУ, юрист Тыну Пихельгас. Он сказал, что следственная группа выслушала как информатора, так и руководителя института, и на этой базе делать основательные выводы еще рано.