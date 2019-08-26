Самая современная электростанция Eesti Energia останется на ремонте до конца октября

В середине мая стоившая 610 млн евро электростанция прекратила работу из-за протечки внешнего теплообменника; теперь же долгие простои в работе связаны с дефектами пароперегревателей, сообщил BNS пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

В середине мая станция прекратила работу из-за дефекта внешнего теплообменника и с тех пор проработала чуть больше недели. В середине июля планировалось, что к началу сентября дефекты устранят и после этого станция вновь заработает.

«Действительно, степень надежности Аувереской станции оказалась не на том уровне, который предусмотрен нашими гарантийными условиями. Она оказалась существенно ниже и на сегодня наш договор и гарантийный период подразумевают, что все эти недоделки должны быть устранены за счет поставщика, то есть, General Electric, а сверхплановые остановки должны быть компенсированы», - сообщил глава Eesti Energia Хандо Суттер в конце июля.

«Гарантийный период составляет два года с момента принятия объекта, то есть, до августа 2020 года. Надеемся, что в рамках этого обязательства все «детские болезни» объекта будут ликвидированы строителем», - добавил Суттер.

Если ранее General Electric уплатил 106 млн евро договорных штрафов за задержку в передаче электростанции, то новый штраф связан с требованием надежности.

По словам Лутса, сейчас нельзя конкретнее обсуждать договорные штрафы, поскольку эта информация является конфиденциальной, а переговоры с General Electric продолжаются.