Страны G7 выделят 20 миллионов евро на борьбу с пожарами в Амазонии

Государства-члены G7 собираются выделить около 20 миллионов евро для борьбы с пожарами в лесах Амазонии. Об этом сообщили в понедельник, 26 августа, французский президент Эммануэль Макрон и президент Чили Себастьян Пиньера на полях саммита "группы семи" в Биаррице. Ожидается, что больше половины этих средств - 11 млн евро - перечислит Великобритания, сообщает DW.

Кроме того, участники G7 и гости саммита согласовали план по высаживанию новых деревьев в регионе. Ожидается, что дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. При этом указывается, что окончательное согласование плана по озеленению пострадавших районов будет зависеть от его одобрения в Бразилии.

Эта страна на данный момент наиболее сильно страдает от пожаров в лесах Амазонии. По данным бразильского государственного космического центра INPE за 24 августа, с начала 2019 года здесь было зарегистрировано почти 80 тысяч очагов лесных пожаров. Это на 83 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 12 августа в связи с учащающимися пожарами в штате Амазонас было объявлено чрезвычайное положение.

Болсонару о пожарах в лесах Амазонии

24 августа президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter, что считает защиту дождевого леса в Амазонии своим долгом, однако отметил, что интенсивность пожаров, бушующих в нем в нынешнем году, не превышает средний показатель за последние 15 лет.

В тот же день глава Европейского Совета Дональд Туск заявил в Биаррице, что если Бразилия не предпримет действенных мер по тушению лесных пожаров, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года.

Болсонару раздраженно отреагировал на то, что проблема лесных пожаров в Бразилии обсуждается на саммите G7 без участия этой страны. Ранее он уже обвинял Макрона в "колонизаторском менталитете". В свою очередь президент Франции заявил, что чувствует себя обманутым Болсонару в вопросе защиты климата.

По данным информагентства AFP, под действием международного давления в воскресенье Бразилия задействовала два транспортных самолета типа C-130 Геркулес для тушения пожаров в штате Рондония, особенно сильно затронутом бедствием. Кроме того, в мерах по тушению пожаров участвуют 43 тысячи бразильских военных.

Ди Каприо пожертвовал 5 миллионов долларов на спасение лесов Амазонии

Тем временем тема пожаров в Амазонии стала одной из самых популярных в сети микроблогов Twitter. По некоторым данным, хештег #PrayforAmazonia ("молись за Амазонию") использовали уже более 200 тысяч пользователей.