Пн, 26.08.2019
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Толстая Маргарита станет первой в Старом городе башней с лифтом

Ремонт в башне Толстая Маргарита.

ФОТО: Eero Vabamägi

В результате работ по реновации артиллерийская башня Толстая Маргарита станет единственной в Старом городе башней с лифтом, сообщает BNS.

«Установка лифта в средневековой башне является исключительной задачей и для службы охраны памятников старины, и для строителя», - сказал директор Морского музея Урмас Дрезен.

Во вторник лифт с помощью подъемного крана поднимут на башню, работы будут продолжаться до конца дня.

Дрезен отметил, что вместе с пандусами музей сделает находящееся под охраной в качестве памятника старины здание примерно до 90 процентов доступным для посетителей на инвалидных колясках.

По его словам, в музее учитывают и другие особые потребности. «Ориентиры для слепых, осязаемые планы этажей, аудиотур с описаниями экспонатов, подключающаяся к слуховому аппарату аудиосистема, сурдоперевод и просто объясняющие сложные явления практические решения — этого всего несколько примеров», - сказал он.

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