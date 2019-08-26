Толстая Маргарита станет первой в Старом городе башней с лифтом

«Установка лифта в средневековой башне является исключительной задачей и для службы охраны памятников старины, и для строителя», - сказал директор Морского музея Урмас Дрезен.

Во вторник лифт с помощью подъемного крана поднимут на башню, работы будут продолжаться до конца дня.

Дрезен отметил, что вместе с пандусами музей сделает находящееся под охраной в качестве памятника старины здание примерно до 90 процентов доступным для посетителей на инвалидных колясках.