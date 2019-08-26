Продавцы медикаментов обвиняют министерство в манипулировании общественным мнением

По оценке Эстонского объединения аптек (EAU) и Эстонского союза оптовых продавцов лекарств (ERHL), представленное Министерством социальных дел исследование является попыткой манипулировать общественным мнением, сообщает BNS.
«Внимание людей пытаются отвлечь от того факта, что в Эстонии недостаточно аптекарей, которые могли бы заполнить пробел, занявший место нынешних аптек», - заявил в совместном заявлении объединений член правления EAU Тимо Данилов. По его словам, детали проведения аптечной реформы и ее финансирование абсолютно не продуманы.
«В результате окончательно вступающей в силу 1 апреля 2020 года реформы грозит прекратить существование порядка 75–78 процентов аптек Эстонии», - сказал он.
По его словам, заказанное министерством исследование очевидно содержало наводящие вопросы.
«Самым тривиальным было заявление, что 96 процентов респондентов считают, что провизоры должны в своей деятельности руководствоваться потребностями пациентов. Это же само собой разумеется и гарантируется уже сейчас, этого не нужно специально требовать за народные деньги. С тем же успехом можно было бы спросить, не хотят ли люди мира во всем мире», - сказал Данилов.
По словам Данилова, у общественности не спрашивали, была бы она согласна на аптечную реформу, выполнение и последствия которой фактически не оценивались и в результате которой могут закрыться три четверти аптек Эстонии.
«В 2015 году TNS Emor провела исследование, согласно которому общественность назвала наиболее ценной сферой обслуживания в Эстонии аптеки», - сказал Данилов, по словам которого население Эстонии крайне довольно сетью аптек и их услугами.
По словам исполнительного директора ERHL Теэта Торго, принудительная передача аптек может привести к росту цен на медикаменты. «Только благодаря масштабному эффекту, возникшему благодаря связи между аптеками и оптовыми продавцами, государство до сих пор смогло избежать роста цен на лекарства и годами удерживало ставки наценки ниже утвержденного государством минимумам», - сказал он.
«Крайне высоки нынешний уровень аптечной услуги подтверждают и ежегодные проверки департамента лекарственных средств, выявляющие недостатки скорее в действующих в одиночестве без поддержки небольших аптеках», - сказал Торго.
EAU и ERHL считают, что реформа означает непродуманные и массивные изменения, которые сопровождались бы бесчисленными рисками для народного здоровья, организации аптечного рынка, доступности лекарств, пациентов, аптекарей, аптек, местных самоуправлений, государства и госбюджета в виде неизбежных затрат на обеспечение доступности лекарств и потенциальных требований компенсации.