Продавцы медикаментов обвиняют министерство в манипулировании общественным мнением

«Внимание людей пытаются отвлечь от того факта, что в Эстонии недостаточно аптекарей, которые могли бы заполнить пробел, занявший место нынешних аптек», - заявил в совместном заявлении объединений член правления EAU Тимо Данилов. По его словам, детали проведения аптечной реформы и ее финансирование абсолютно не продуманы.

«В результате окончательно вступающей в силу 1 апреля 2020 года реформы грозит прекратить существование порядка 75–78 процентов аптек Эстонии», - сказал он.

По его словам, заказанное министерством исследование очевидно содержало наводящие вопросы.

«Самым тривиальным было заявление, что 96 процентов респондентов считают, что провизоры должны в своей деятельности руководствоваться потребностями пациентов. Это же само собой разумеется и гарантируется уже сейчас, этого не нужно специально требовать за народные деньги. С тем же успехом можно было бы спросить, не хотят ли люди мира во всем мире», - сказал Данилов.

По словам Данилова, у общественности не спрашивали, была бы она согласна на аптечную реформу, выполнение и последствия которой фактически не оценивались и в результате которой могут закрыться три четверти аптек Эстонии.

«В 2015 году TNS Emor провела исследование, согласно которому общественность назвала наиболее ценной сферой обслуживания в Эстонии аптеки», - сказал Данилов, по словам которого население Эстонии крайне довольно сетью аптек и их услугами.

По словам исполнительного директора ERHL Теэта Торго, принудительная передача аптек может привести к росту цен на медикаменты. «Только благодаря масштабному эффекту, возникшему благодаря связи между аптеками и оптовыми продавцами, государство до сих пор смогло избежать роста цен на лекарства и годами удерживало ставки наценки ниже утвержденного государством минимумам», - сказал он.

«Крайне высоки нынешний уровень аптечной услуги подтверждают и ежегодные проверки департамента лекарственных средств, выявляющие недостатки скорее в действующих в одиночестве без поддержки небольших аптеках», - сказал Торго.