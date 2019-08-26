Пять распространенных ошибок велосипедиста в городском движении

"Благодаря профилактическим кампаниям Департамента шоссейных дорог, стиль и привычки вождения велосипедистов изменились в лучшую сторону, по сравнению с прошлыми годами, но все же много тех, кто не использует нужные средства защиты и не придерживается правил дорожного движения для велосипедистов", - говорит руководитель отдела страхования дорожного движения ERGO Микко Пилт.

Он отметил, что водителя машины помимо ремня безопасности защищает еще и кузов автомобиля, а велосипедист практически всегда получает травмы. "Если велосипедист упадет, то вероятнее всего он получит травму", - сказал Пилт.

Шлем обязателен для лиц младше 16 лет, но рекомендуется всем

Руководитель магазина Hawaii Express в Пирита Лембе Марлей заметила, что велосипедисты в основном не носят шлем. "Люди, которые увлекаются велосипедным спортом никогда не выходят из дома без шлема, а те, кто в основном использует велосипед как средство передвижения по городу, не надевают его во время езды", - сказала Марлей.

Микко Пилт отметил, что шлем обязателен велосипедистам до 16-летнего возраста, но так как аварии случаются с людьми любого возраста, то и взрослые люди могли бы защищать такую важную часть тела, как голова. "Взрослые должны понимать, что они являются примером для молодого поколения. Если при падении защитить тело от удара можно руками, то защитить голову поможет только шлем", - отметил Пилт.

Взрослые велосипедисты не должны ездить по тротуару

По словам руководителя страхования Ergo, вторая большая ошибка взрослых велосипедистов - это езда по тротуару. "На самом деле, взрослый велосипедист должен ездить как полноправный участник движения, по велосипедной полосе или по проезжей части, как можно ближе к ее правому краю. По тротуару могут ездить только ребенок до 13 лет и двое сопровождающих его взрослых", - отметил он.

При пересечении проезжой части, нужно слезть с велосипеда

"Если вы двигаетесь по велосипедной дорожке около автобусной остановки, то обязаны пропустить всех пешеходов, кто входит и выходит из автобуса", - объясняет Микко Пилт.

Если велосипедист хочет перейти дорогу по пешеходному переходу, то нужно помнить, что лучше это делать в качестве пешехода. "Дорогу можно пересекать и не слезая с велосипеда, но в таком случае, вы не имеете преимущества перед движущимися по проезжей части водителями и машины не должны останавливаться", – уточнила представитель Hawaii Express.

Нельзя использовать телефон и наушники

Марлей также отметила, что одна из больших проблем - это езда в наушниках или разговоры по телефону во время движения. "Модные и удобные наушники иногда даже не видны. К сожалению, мы часто видим, что передвигаясь на велосипеде, люди занимаются посторонними делами", - сказала она и добавила, что хотя во время езды очень удобно говорить по телефону или слушать музыку – это отвлекает и не позволяет велосипедисту на 100 процентов следить за тем, что происходит вокруг.

Ногами крутить педали, руками рулить и показывать направление движения