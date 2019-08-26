Пн, 26.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Россиянка убила сына из-за компьютерной игры

Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/Press Association Images

В Ленинградской области суд вынес приговор местной жительнице, до смерти избившей четырехлетнего сына за то, что тот играл в компьютерные игры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Следственного комитета России по региону.

38-летней женщине вменяется часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Ей назначено наказание в виде заключения на 12 лет в колонии общего режима.

По данным следствия, преступление было совершено в квартире, расположенной на одной из улиц поселка Барышево. Между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сыном возникла ссора, в результате мать нанесла мальчику не менее 10 ударов по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ