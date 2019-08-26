Эстония пока не подсчитала последствия Брекзита для взносов в бюджет ЕС

«Министерство финансов не хочет спекулировать о том, в какой мере могли бы вырасти взносы Эстонии в бюджет ЕС в связи с Брекзитом без договора», - сообщила BNS пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре.

«Для этого сейчас слишком много неопределенных деталей и возможно также, что взносы не вырастут, поскольку Соединенное Королевство может продолжить участие в бюджете ЕС а 2020 и в случае Брекзита без договора», - сказала Суутре.

Согласно отчету Министерства финансов Латвии, в случае Брекзита без договора взносы Латвии в бюджет ЕС могут вырасти на 23,27 млн евро.

Неопределенность по вопросу Брекзита приводит также к неопределенности в вопросе взносов в бюджет ЕС после 2019 год, говорится в отчете.

В худшем случае взносы Латвии в бюджет ЕС могут вырасти в 2019 году на 4,23 млн евро, а в 2020 году на 23,27 млн евро.

В понедельник Европейская комиссия заявила, что Соединенное Королевство должно будет заплатить за Брекзит и в том случае, если Лондон выйдет из ЕС без договора. Еврокомиссия предупредила, что если Соединенное Королевство не будет соблюдать свои обязательства, под угрозой окажутся будущие отношения между сторонами.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в воскресенье вновь заявил, что в случае Брекзита без договора государство будет свободно от финансовых обязательств перед блоком. Согласно договору, заключенному ЕС и предшественницей Джонсона Терезой Мэй, Великобритании предстоит после выхода из блока оплатить счет в 39 млрд фунтов стерлингов (43 млрд евро).

Пресс-секретарь еврокомиссии не сообщила в понедельник, подал бы ЕС в суд на Великобританию, но подчеркнула, что если Лондон не заплатит, под угрозой окажется будущее соглашение о торговле между Великобританией и ЕС.