Иностранные студенты предпочитают изучать бизнес, управление и право

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии обучалось более пяти тысяч иностранных студентов, более трети из которых выбрали бизнес, управление и право.

На втором месте по популярности и на всех уровнях образования гуманитарная сфера - в среднем 15 процентов. Третье место разделено на две области - информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и машиностроение, производство и строительство. Как и среди местных докторантов, область естественных наук также популярна среди иностранных докторантов. Меньше выбирают учебные программы в сфере обслуживания и образования.