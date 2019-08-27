Водители автобусов выходят на пикет с призывом повысить зарплаты

Как отметили авторы обращения, переговоры между профсоюзом работников транспорта и Союзом автопредприятий Эстонии о повышении зарплат водителям автобусов при посредничестве государственного примирителя не приблизили стороны к решению. Стороны пришли к выводу, что составление и подписание нового соглашения о зарплате невозможно без финансовой помощи со стороны заказчика, то есть, государства.

Как пояснил председатель правления профсоюза работников транспорта Юллар Каллас, учитывая острую нехватку водителей автобусов и отставание их зарплаты от требований времени, необходимо провести внеочередное повышение зарплаты, чтобы хоть как-нибудь смягчить проблему нехватки кадров в отрасли.

«Мы уже обращались по данному вопросу и к министру экономики, и к Департаменту шоссейных дорог с просьбой о дополнительном финансировании для повышения зарплат», - сказал Каллас, добавив, что до сего времени ответственные за решение этой проблемы стороны отказывались пойти навстречу.

По словам координатора профсоюза работников транспорта Ааре Кюбарсеппа, на сегодня 74% водителей автобусов в возрасте 51 года и старше, а водителей в возрасте до 35 лет всего 6%.