Стартовый матч US Open оказался для Шараповой катастрофой

Для чемпионки-2006 это первое в карьере поражение в первом круге в Нью-Йорке – до этого баланс был 12:0. Всего она в шестой раз проиграла стартовый матч на «Больших шлемах» (при 51 победе).

Серене россиянка проиграла 20-й раз вообще и 19-й – подряд. Счет личных встреч теперь составляет 2:20, Шарапова не обыгрывала Уильямс с ноября 2004 года.

Мария Шарапова по итогам US Open выпадет из топ-100 рейтинга WTA. Она проиграла в первом круге Серене Уильямс и не защитила очки за прошлогодний выход в 1/8 финала.

Экс-первая ракетка мира опустится минимум на 45 позиций и окажется 132-й.