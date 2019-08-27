Фигурному катанию предрекли революционные изменения

В настоящий моменты фигуристы исполняют короткую и произвольную программы во время турниров. Изменения в системе планируется обсудить на конгрессе ISU в июне 2020 года. Лакерник отметил, что в случае их принятия принципы судейства кардинальным образом не поменяются.

При этом существенно изменится роль компонентов программы. «Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической — 60», — заявил вице-президент ISU Александр Лакерник. По его словам, в артистической программе сложность будет стоять на втором плане — фигуристы будут выполнять меньшее количество элементов, а очков за них будет даваться меньше.