Группа быстрого реагирования ворвалась в дом невиновного человека и прижала его к стене

Проживающий в многоквартирном доме на улице Куу в Тарту Райн Казеорг (52) еще не пришел в себя от произошедших вечером 16 августа событий. Тем вечером он спокойно писал письмо, когда гробовую тишину прервал громкий стук в дверь. Позже он напишет на своей страничке в Facebook: «Как бы вы отнеслись к тому, что в вашу квартиру внезапно врывается куча вооруженных сотрудников группы быстрого реагирования, которые заявляют, что у вас произошла стрельба? Причем я на протяжении нескольких часов находился дома один, а о стрельбе и понятия не имел. Что бы вы чувствовали, если бы вас скрутили прямо в вашем доме, устроили обыск и требовали отдать оружие?»

Райн сказал Tartu Postimees, что когда полицейские поняли, что произошла ошибка, в свое оправдание они лишь сказали, что делают свою работу. «Разве полиция может врываться в чей-то дом, где ничего не происходит?» - вопрошает он.

Пока он надеялся получить хоть какие-то объяснения, через несколько дней к нему пришли с проверкой двое полицейских и соцработник. Казеорга радует лишь то, что злополучным вечером его несовершеннолетних сына и дочери не было дома.

По словам соседей, в тот вечер никто никаких выстрелов не слышал, а полицейские в масках напугали их. Также они сообщили, что пожилой сосед постоянно звонит в полицию ни с того ни с сего. Их словам вторил и Казеорг.

По словам Старшего комиссара тартуской полиции Сийма Линнарда, тем вечером около 22.00 в Центр тревоги поступило несколько звонков от одного и того же человека, который заявил, что в многоквартирном доме на улице Куу произошла стрельба. Также звонивший сообщил, что из квартиры доносился шум.

В пресс-службе полиции признали, что речь звонившего была несвязная, а дежурному приходилось вытягивать слова из звонившего клещами, а также по несколько раз переспрашивать его. Позже выяснилось, что звонивший был пьян. Его задержали и доставили в арестный дом.

Линнард сказал, что полиция со всей серьезностью относится к случаям, когда речь идет об использовании оружия. На место выехали два патруля группы быстрого реагирования — всего шесть человек. Линнард признал, что совершивший ложный вызов мужчина, в отношении которого было возбуждено дело о проступке, постоянно звонит в полицию. Это происходило как в этом году, так и в прошлом.

«Поступали жалобы на шумных соседей, но необоснованных обращений было больше», - сказал Линнард.

В полиции пояснили, что когда поступает сообщение об использовании похожего на огнестрельное оружие предмета, на место отправляются в усиленном составе. Стражи правопорядка в таких ситуациях действуют решительно, так как не знают, какое именно оружие может быть у человека и насколько серьезную опасность он представляет для себя или окружающих.

«Парни сказали, что пояснили, по какой причине они проникли в квартиру. Я попросил руководителя группы еще раз съездить на место и поговорить с жильцом. Приношу от лица полиции извинения. Если речь идет об оружии — мы должны вмешиваться. Если речь идет о чрезмерном реагировании на какую-то ситуацию — мы проводим беседы», - сказал Линнард.