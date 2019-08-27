Таллиннский университет хотел подать в суд на Марта Хельме

Больше месяца Таллиннский университет ждал, когда министр внутренних дел Март Хельме принесет публичные извинения в связи с его скандальными заявлениями. В качестве рычага воздействия на Марта Хельме рассматривалось и возможное обращение в суд, но в университете все же пришли к выводу, что не воспользуются этой возможностью.

«Мы не получили от господина Хельме ни одного пояснения, - подтвердил пресс-секретарь университета Сулев Олль. - В связи с необоснованными обвинениями в ТЛУ рассматривали возможность обращения в суд, но в итоге отказались от этой идеи».

Представители университета проконсультировались с несколькими юристами, которые предположили, что судебная тяжба может растянуться на годы, поскольку она могла бы дойти вплоть до Госсуда. «Несмотря на то, что университет и юристы были убеждены, что суд был бы выигран, было решено, что для достижения положительного итога было бы затрачено слишком много ресурсов», - сказал представитель университета.

Более месяца Таллиннский университет ждал, пока министр внутренних дел Март Хельме отчитается за вредящие репутации университета слова — якобы уровень преподавания по некоторым программам не выдерживает никакой критики. «Я не критикую преподавателей, я не критикую настоящих ученых. Я критикую пропагандистское заведение, которое в определенных областях позволило уровню преподавания упасть ниже некуда», - заявил Хельме 17 июля.

Ректор Таллиннского университета Тийт Ланд, проректор по учебной части Прийт Реска, проректор по научной работе Катрин Ниглас и проректор по развитию в области творческой деятельности и сотрудничества Андрес Йыэсаар в открытом обращении попросили министра уточнить, о каких учебных программах идет речь, потребовали от Хельме назвать конкретные учебные программы Таллиннского университета, уровень преподавания которых ниже некуда, и предоставить доказательства, на которых основываются такие оценки.

"Для проведения учебной работы Таллиннский университет, как и все другие университеты Эстонии, должен иметь право на преподавание. У нас есть право на преподавание во всех группах учебной программы, в которых мы проводим обучение, и эти программы регулярно оценивают независимые эксперты. Оценку качества обучения и научного уровня проводит Эстонское агентство по качеству профессионального и высшего образования. Кроме того, Таллиннский университет успешно прошел эвальвацию Эстонского научного агентства. Это значит, что качество всех программ Таллиннского университета отвечает установленным требованиям. Просим вас предоставить конкретные доказательства своих утверждений, а при неимении таковых требуем публичных извинений", - говорится в открытом письме.

Март Хельме 30 июня на съезде партии назвал Таллиннский университет "пропагандистским заведением для образования откормленных конокрадов", которому нельзя давать деньги, предназначенные для науки.

После этого заявления ученые Эстонии также обратились с открытым письмом к премьер-министру Юри Ратасу, депутатам Рийгикогу и общественности.