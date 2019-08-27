"Пари Сен-Жермен" в кризисе из-за травм звездных нападающих

Мбаппе получил травму подколенного сухожилия и пропустит около четырех недель. Сроки восстановления могут измениться в зависимости от того, с какой скоростью будет проходить реабилитация.

Кавани травмировал правое бедро и сегодня утром прошел МРТ. Срок его восстановления будет уточнен в ближайшие дни, но ожидается, что игрок пропустит около трех недель.

Диалло повредил правый глаз. Клуб сообщает, что результаты осмотра после матча были обнадеживающими.

Стоит отметить, что нападающий «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков за оскорбление арбитров по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Манчестер Юнайтед» (1:3).