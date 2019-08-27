В Таллинне кончаются новые квартиры?

В августе в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено немногим более 2400 новых квартир. В последний раз подобный уровень наблюдался год назад.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что в весенние месяцы количество выставленных на продажу новых квартир составляло свыше 2700 единиц, таким образом, снижение составило более десяти процентов.
«Уменьшение остатка имеет две причины. Во-первых, молодое поколение по-прежнему расхватывает новые квартиры. По нашим данным, только в июле было оформлено свыше 400 бронирований. Во-вторых, застройщики стали более осторожными, и все чаще испытывают опасения в связи с доносящимися издалека предупреждениями о возможном кризисе. Именно по этой причине девелоперы выходят на рынок, прежде всего, с проектами жилой застройки небольших объемов и по доступным ценам, которые можно быстро продать. Сегодня в центре города уже никто так просто не приступает к возведению высотных зданий», – добавил Сооман.