В Таллинне кончаются новые квартиры?

«Уменьшение остатка имеет две причины. Во-первых, молодое поколение по-прежнему расхватывает новые квартиры. По нашим данным, только в июле было оформлено свыше 400 бронирований. Во-вторых, застройщики стали более осторожными, и все чаще испытывают опасения в связи с доносящимися издалека предупреждениями о возможном кризисе. Именно по этой причине девелоперы выходят на рынок, прежде всего, с проектами жилой застройки небольших объемов и по доступным ценам, которые можно быстро продать. Сегодня в центре города уже никто так просто не приступает к возведению высотных зданий», – добавил Сооман.