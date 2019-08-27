Фото: образец скандинавского стиля - квартира в центре Таллинна

Двухкомнатная квартира площадью 59,6 квадратных метров находится на четвертом этаже шестиэтажного дома. В ней только что закончился ремонт. Квартира продается со всей обстановкой, мебелью и деталями интерьера. Многие вещи в квартире сделаны по индивидуальному заказу.

ФОТО: City24

Квартира выдержана в светлых тонах, при ремонте использованы только высококачественные и натуральные материалы. Ванная комната, решенная в темных тонах, выглядит особенно эффектно по сравнению со светлыми помещениями.

ФОТО: City24

Большая часть мебели сделана по заказу эстонскими производителями. Особенно тщательно продумано освещение во всей квартире.

ФОТО: City24