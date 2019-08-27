Вт, 27.08.2019
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  • Фото: образец скандинавского стиля - квартира в центре Таллинна

Фото: образец скандинавского стиля - квартира в центре Таллинна

ФОТО: City24

В столичном районе Уус-Мааильм продается интересная реновированная квартира, пишет Postimees

Двухкомнатная квартира площадью 59,6 квадратных метров находится на четвертом этаже шестиэтажного дома. В ней только что закончился ремонт. Квартира продается со всей обстановкой, мебелью и деталями интерьера. Многие вещи в квартире сделаны по индивидуальному заказу. 

ФОТО: City24

Квартира выдержана в светлых тонах, при ремонте использованы только высококачественные и натуральные материалы. Ванная комната, решенная в темных тонах, выглядит особенно эффектно по сравнению со светлыми помещениями.  

ФОТО: City24

Большая часть мебели сделана по заказу эстонскими производителями. Особенно тщательно продумано освещение во всей квартире.  

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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