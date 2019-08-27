Майлис Репс не будет делать выводов о скандале в ТТУ до окончания проверок

“Институт Нурксе, конечно, один из самых лучших институтов в Эстонии, - сказала Майлис Репс. - Сейчас начали проводить инспекцию, и я жду ответа: эти деньги, которые, как сказали, неправильно использовали - было ли в их использовании что-то криминальное? Это будет выяснять прокуратура. Были ли это просто неправильное использование или такая “серая зона”, которая возможна, потому что система очень бюрократическая и ее попытались “объехать” сильнее, чем можно?

Я как министр не могу сказать, что это правильно, но надо сначала посмотреть. Надо понимать, что сейчас из каждого выделенного евро Эстония получает 75 - 80 центов. Это значит, что где-то 20-25 центов с каждого евро идет на разный аудит, различные инспекции… Все, кто использует европейские деньги, говорят, что с ними связана сумасшедшая бюрократия! Надо понять и то, что, возможно, там ничего нелегального не было. Я пока жду, я пока не знаю этого.

Яак Аaвиксоо сам сразу мне позвонил. Мы попробуем найти время, когда лично поговорим об этом. По телефону он мне долго объяснял, что там произошло. И вместе с министерством мы решили, что сотрудники министерства тоже отправятся туда с инспекцией. И Министерство финансов также сделает дополнительный аудит. Тогда мы сможем понять, что там случилось”.

Министр образования и науки не считает, что до завершения расследования нужно отправлять кого-то в отставку или отстранять от работы: