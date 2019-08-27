Во вторник Таллинн посетят почти 5000 круизных туристов

Во вторник Таллинн посетят два круизных лайнера, которые доставят в город на один день почти 4600 интуристов.
В 8 часов в Таллинне ошвартовалось судно Mein Schiff 4 под флагом Мальты, которое доставит в столицу почти 2600 туристов. Судно покинет порт в 18 часов. Круизный рейс судна начался в Киле, продолжится в Таллинне, Петербурге и Стокгольме.
В 11 часов в порту Ванасадам ошвартуется судно Brilliance of the Seas под флагом Багамских островов. На судне в Таллинн прибудут почти 2000 интуристов, они пробудут в городе до 18 часов. Рейс судна начался в Амстердаме в пятницу, в Таллинн судно прибывает из Скагена, а из столицы Эстонии продолжит рейс в Петербург.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.