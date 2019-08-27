Вт, 27.08.2019
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В Эстонии создали студенческую хоккейную команду

Церемония поднятия эстонского флага на матче основной сборной Эстонии по хоккею

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В Эстонии появилась первая студенческая хоккейная команда, которая получила название Tallinn Kings.

Команда студентов из трех вузов страны - Таллиннского технического университета, Таллиннского университета и EBS - с осени будет выступать в северном дивизионе Европейской студенческой хоккейной лиги вместе с соперниками из Финляндии, Швеции и Латвии, сообщил Rus.Err.ee.

В состав команды могут входить студенты в возрасте от 18 до 30 лет.

Долгосрочная цель - выступить на зимней Универсиаде 2021 года.

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