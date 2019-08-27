В Эстонии создали студенческую хоккейную команду

Команда студентов из трех вузов страны - Таллиннского технического университета, Таллиннского университета и EBS - с осени будет выступать в северном дивизионе Европейской студенческой хоккейной лиги вместе с соперниками из Финляндии, Швеции и Латвии, сообщил Rus.Err.ee.