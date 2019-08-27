Германия впервые столкнулась с публичной расправой над неугодным чеченцем. Следы убийства ведут в Москву

В полдень в пятницу, 23 августа, в Берлине в парке Малый Тиргартен, что в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к 41-летнему мужчине, который шел на пятничную молитву. Убийца, как говорят свидетели, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову. Увиденное в парке свидетели описывают как казнь, передает NEWSru.
Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров. Затем он попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. Но на мужчину обратили внимание двое молодых людей, приехавших в этот район по объявлению об аренде квартиры, и сообщили в полицию. Через короткое время подозреваемый был задержан. Позже аквалангисты выловили из реки и оружие, и велосипед.
В Германии не сразу поняли суть преступления. «Велосипедист убил пешехода», «Россиянин убил грузина», «В Берлине убит исламист» - такие заголовки мелькали в первые часы после убийства. Но постепенно у полиции и прокуратуры сложилась совсем другая картина: не исключено, что Германия впервые столкнулась с заказным убийством, напоминающим расправы российских спецслужб над чеченцами, живущими за границей, пишет Deutsche Welle.
#Berlin: Islamistischer Hintergrund? Tschetschene nach mysteriösem Mord an einem Georgier im Kleinen Tiergarten in Haft – eine Spur führt zum georgischen Geheimdiensthttps://t.co/BsjRiyWwOu— Bürger für die AfD ! (@EinAfd) 26 августа 2019 г.
О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному 49 лет, он оказался гражданином России. Сначала немецкие издания сообщили, что речь идет об этническом чеченце, но в понедельник, 26 августа, Bild написал, что убийца родом из Сибири и его зовут «Вадим Сергеевич», а в Берлин он приехал из Москвы незадолго до совершения преступления. Имя в паспорте пока мало что говорит органам безопасности Германии, которые подозревают, что оно не настоящее, как и паспорт .
На допросе, по данным Süddeutsche Zeitung, задержанный ведет себя хладнокровно. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город, имея при себе обратный билет в столицу РФ. В снятой им квартире, как пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), нашли крупную сумму денег.
В расследовании этого преступления принимает участие немецкая контрразведка, так как дело принимает довольно неожиданный оборот и навевает воспоминания о холодной войне. И хотя пока никто не хочет обвинять напрямую Россию, иные версии преступления кроме зачистки, организованной некой зарубежной спецслужбой, уже поставлены под сомнение.
🔴 Laut @polizeiberlin soll ein Fahrradfahrer in Moabit einen Mann erschossen haben. Zeugen hätten Polizei alarmiert, sie berichteten über Schüsse am Kleinen Tiergarten. https://t.co/eWgNDkNObo— rbb|24 (@rbb24) 23 августа 2019 г.
Убитый Хангошвили воевал в Чечне против российских войск и был объявлен в розыск
Сначала о 41-летнем убитом говорили как о грузине. Но в понедельник, 26 августа, следствие сообщило, что жертвой убийцы стал кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья с грузинским паспортом. Его имя - Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской кампании. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а позже - Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Он был сторонником повстанческой группировки «Эмират Кавказ».
В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.
В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.
#warchechnya - Чеченская война. #война #чечня— Война в Чечне (@warchechnya) 26 августа 2019 г.
Воевавший на стороне боевиков, участник чеченской войны, убит в Германии
Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили убит в Берлине в......
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Зелимхан Хангошвили некоторое время жил в Грузии. Сообщается, что он сотрудничал с органами безопасности этой страны - якобы сотрудничал с антитеррористическим отделом МВД Грузии. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота.
В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения, сообщила газета Bild со ссылкой на слова его сына. У Зелимхана пятеро детей.
Агентство dpa писало, что Зелимхан получил в Германии другое имя в целях безопасности. У него был паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Но паспорт он получил еще в Грузии, Кавтарашвили - фамилия его матери. По данным WDR, немецкие органы безопасности некоторое время вели Зелимхана-Торнике как «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности», но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли, узнала газета Tagesspiegel.
Ein Mord im Kleinen Tiergarten gibt den Ermittlern Rätsel auf. Das Opfer, Zelimkhan K., stand unter Beobachtung des russischen Geheimdienstes, der mutmaßliche Todesschütze flog aus Moskau ein: https://t.co/5dPfGmY763— Süddeutsche Zeitung (@SZ) 26 августа 2019 г.
Официально прокуратура Берлина, которая занимается расследованием данного убийства, пока сообщила, что следствие проверяет все версии. Однако личные мотивы или связь с наркоторговлей - распространенное занятие в парке Малый Тиргартен - следователи исключают, написала газета Berliner Zeitung. Следователи уверены, что убийство было заказным, пишут FAZ и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах. Не исключается, что речь идет именно о политическом убийстве.
Косвенно подозрения в заказном характере убийства подтвердило и сообщение о том, что Генеральная прокуратура ФРГ «внимательно следит» за расследованием в Берлине. Обычно федеральные органы подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.
Чеченская община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана, так как он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.
Демонстративный характер берлинского убийства - в общественном месте в дневное время и при свидетелях - имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Он был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать троих из четверых убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению к причастности к этому преступлению, но безуспешно.
Что касается расстрельного списка, в который якобы входил убитый 23 августа Зелимхан Хангошвили, то о нем правоохранительным органам Германии стало известно именно после расстрела Исраилова. Якобы у Рамзана Кадырова есть расстрельный список из 300 чеченцев, которых необходимо ликвидировать.