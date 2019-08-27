Вт, 27.08.2019
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Германия впервые столкнулась с публичной расправой над неугодным чеченцем. Следы убийства ведут в Москву

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Парк Малый Тиргартен в Берлине.

ФОТО: FELIPE TRUEBA / EPA

В полдень в пятницу, 23 августа, в Берлине в парке Малый Тиргартен, что в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к 41-летнему мужчине, который шел на пятничную молитву. Убийца, как говорят свидетели, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову. Увиденное в парке свидетели описывают как казнь, передает NEWSru.

Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров. Затем он попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. Но на мужчину обратили внимание двое молодых людей, приехавших в этот район по объявлению об аренде квартиры, и сообщили в полицию. Через короткое время подозреваемый был задержан. Позже аквалангисты выловили из реки и оружие, и велосипед.

В Германии не сразу поняли суть преступления. «Велосипедист убил пешехода», «Россиянин убил грузина», «В Берлине убит исламист» - такие заголовки мелькали в первые часы после убийства. Но постепенно у полиции и прокуратуры сложилась совсем другая картина: не исключено, что Германия впервые столкнулась с заказным убийством, напоминающим расправы российских спецслужб над чеченцами, живущими за границей, пишет Deutsche Welle.

О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному 49 лет, он оказался гражданином России. Сначала немецкие издания сообщили, что речь идет об этническом чеченце, но в понедельник, 26 августа, Bild написал, что убийца родом из Сибири и его зовут «Вадим Сергеевич», а в Берлин он приехал из Москвы незадолго до совершения преступления. Имя в паспорте пока мало что говорит органам безопасности Германии, которые подозревают, что оно не настоящее, как и паспорт .

На допросе, по данным Süddeutsche Zeitung, задержанный ведет себя хладнокровно. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город, имея при себе обратный билет в столицу РФ. В снятой им квартире, как пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), нашли крупную сумму денег.

В расследовании этого преступления принимает участие немецкая контрразведка, так как дело принимает довольно неожиданный оборот и навевает воспоминания о холодной войне. И хотя пока никто не хочет обвинять напрямую Россию, иные версии преступления кроме зачистки, организованной некой зарубежной спецслужбой, уже поставлены под сомнение.

Убитый Хангошвили воевал в Чечне против российских войск и был объявлен в розыск

Сначала о 41-летнем убитом говорили как о грузине. Но в понедельник, 26 августа, следствие сообщило, что жертвой убийцы стал кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья с грузинским паспортом. Его имя - Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской кампании. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а позже - Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Он был сторонником повстанческой группировки «Эмират Кавказ».

В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.

В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.

Зелимхан Хангошвили некоторое время жил в Грузии. Сообщается, что он сотрудничал с органами безопасности этой страны - якобы сотрудничал с антитеррористическим отделом МВД Грузии. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота.

В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения, сообщила газета Bild со ссылкой на слова его сына. У Зелимхана пятеро детей.

Агентство dpa писало, что Зелимхан получил в Германии другое имя в целях безопасности. У него был паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Но паспорт он получил еще в Грузии, Кавтарашвили - фамилия его матери. По данным WDR, немецкие органы безопасности некоторое время вели Зелимхана-Торнике как «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности», но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли, узнала газета Tagesspiegel.

Официально прокуратура Берлина, которая занимается расследованием данного убийства, пока сообщила, что следствие проверяет все версии. Однако личные мотивы или связь с наркоторговлей - распространенное занятие в парке Малый Тиргартен - следователи исключают, написала газета Berliner Zeitung. Следователи уверены, что убийство было заказным, пишут FAZ и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах. Не исключается, что речь идет именно о политическом убийстве.

Косвенно подозрения в заказном характере убийства подтвердило и сообщение о том, что Генеральная прокуратура ФРГ «внимательно следит» за расследованием в Берлине. Обычно федеральные органы подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.

Чеченская община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана, так как он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Демонстративный характер берлинского убийства - в общественном месте в дневное время и при свидетелях - имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Он был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать троих из четверых убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению к причастности к этому преступлению, но безуспешно.

Что касается расстрельного списка, в который якобы входил убитый 23 августа Зелимхан Хангошвили, то о нем правоохранительным органам Германии стало известно именно после расстрела Исраилова. Якобы у Рамзана Кадырова есть расстрельный список из 300 чеченцев, которых необходимо ликвидировать.

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