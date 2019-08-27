Германия впервые столкнулась с публичной расправой над неугодным чеченцем. Следы убийства ведут в Москву

В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.

В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.

Зелимхан Хангошвили некоторое время жил в Грузии. Сообщается, что он сотрудничал с органами безопасности этой страны - якобы сотрудничал с антитеррористическим отделом МВД Грузии. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота.

В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения, сообщила газета Bild со ссылкой на слова его сына. У Зелимхана пятеро детей.

Агентство dpa писало, что Зелимхан получил в Германии другое имя в целях безопасности. У него был паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Но паспорт он получил еще в Грузии, Кавтарашвили - фамилия его матери. По данным WDR, немецкие органы безопасности некоторое время вели Зелимхана-Торнике как «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности», но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли, узнала газета Tagesspiegel.

Ein Mord im Kleinen Tiergarten gibt den Ermittlern Rätsel auf. Das Opfer, Zelimkhan K., stand unter Beobachtung des russischen Geheimdienstes, der mutmaßliche Todesschütze flog aus Moskau ein: https://t.co/5dPfGmY763 — Süddeutsche Zeitung (@SZ) 26 августа 2019 г.

Официально прокуратура Берлина, которая занимается расследованием данного убийства, пока сообщила, что следствие проверяет все версии. Однако личные мотивы или связь с наркоторговлей - распространенное занятие в парке Малый Тиргартен - следователи исключают, написала газета Berliner Zeitung. Следователи уверены, что убийство было заказным, пишут FAZ и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах. Не исключается, что речь идет именно о политическом убийстве.

Косвенно подозрения в заказном характере убийства подтвердило и сообщение о том, что Генеральная прокуратура ФРГ «внимательно следит» за расследованием в Берлине. Обычно федеральные органы подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.

Чеченская община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана, так как он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Демонстративный характер берлинского убийства - в общественном месте в дневное время и при свидетелях - имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Он был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать троих из четверых убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению к причастности к этому преступлению, но безуспешно.