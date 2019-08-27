Сосед не пускает машины Русского театра во двор

Глядя со стороны главного входа, то есть со стороны площади Вабадузе, может сложиться ощущение, что накануне начинающегося в воскресенье сезона Русский театр словно вымер. Но это не так. Во внутреннем дворе театра, куда можно попасть с Пярнуского шоссе, жизнь кипит круглосуточно: доставляют новые декорации, краски, пиломатериалы для мастерской, а актеры прибывают на репетиции, пишет Postimees.
Но 27 мая этого года сосед – собственник нового современного офисного здания Estica Estate OÜ – отключил выданные работникам Русского театра для открытия ворот внутреннего двора электронные пульты от системы. Также больше не работает кнопка для открывания ворот, установленная на охранном столе здания театра.
«Если твой пульт не открывает ворота, то мы не можешь въехать во внутренний двор,- вспоминает осветитель Русского театра Антон Андреюк разговор с работником офисного здания. – Театру принадлежит больше половины территории внутреннего двора. Это самоуправство! Это то же самое, как купить квартиру на третьем этаже, но пользоваться подъездом нельзя».
«Вчера после другой работы на радио пришел на прогон. Попасть во двор не смог. Пришлось заплатить за парковку восемь евро. Это слишком дорого, - огорчен актер Александр Кучмезов. – Всегда можно сказать – не езди на машине. Но тогда я не успею на другую работу. Был случай, когда во время спектакля нам пришлось вызывать скорую помощь. Но теперь скорая просто не попадет во двор». Кучмезову пришлось прервать разговор с журналистом Postimees и поспешить к своей машине, припаркованной с аварийными огнями на Пярнуском шоссе, поскольку МуПо уже начала выписывать ему штраф. Платить штрафы в последние месяцы пришлось и актерам, и театру. «Это совершенно абсурдное дело! Нигде никогда такого не делают! Это жестоко!» - злится директор театра Маргус Алликмаа.
Даже МуПо не может открыть ворота
Звукооператор Валерий Казаков говорит, что в театре постоянно нужно что-то привезти-увезти: «Я стою и жду, когда кто-то будет выезжать, чтобы меня впустить или выпустить. Это так неудобно. Однажды вечером я не мог выехать и позвонил в МуПо. Они попытались найти людей из офисного здания, но тут кто-то начал выезжать и я выскочил за ним. МуПо перезвонила через час и поинтересовалась, выбрался ли я, потому что они не нашли телефона, по которому нужно было позвонить, чтобы открыть ворота».
Случаев, когда работникам театра приходилось оставлять машину во дворе, много. Работник сцены Анатолий Грачев 21 августа вернулся из отпуска и работал до позднего вечера: «Когда я вышел из театра, то понял, что ворота не открыть. Не было никакой возможности. Поехал домой на общественном транспорте, а я живу в Маарду. Когда я еду на работу, то всегда думаю, где оставлю машину. Платить по 20 евро за парковку в день – это слишком дорого».
Чтобы театр мог работать, его работники придумывают всякие умные трюки. «Ворота открылись, и я натянул проволоку. Они пришли и перерезали ее,- рассказывает 67-летний Олег Федоров, который проработал в театре 44 года. – Как один человек может захватить всю власть в свои руки? А если приедет Спасательный департамент?» В театре есть грузовой лифт, но вместо того, чтобы пользоваться им, работникам сцены приходится таскать вещи через весь двор: «Идет дождь, а я должен тащить тяжелую тележку. Тащишь краску в мастерскую через двор. Что-то падает. О, господи! Сумасшедший дом!»
«Пару раз мы заклеивали датчики, чтобы ворота не закрывались. Бред! Их секретарь пришла и оторвала наклейки», - говорит директор Русского театра Маргус Алликмаа. Театр считает, что речь идет о нахальном самоуправстве. По закону и заключенному четыре года назад договору, у обеих сторон есть равные права и обязанности для доступа к парковочной зоне на транспортных средствах и парковки на заднем дворе своей недвижимости. Согласно договору составлен и бессрочный сервитут или право пользования. Машины могут проходить зону дорожного сервитута бесплатно. Поэтому Русскому театру пришлось обратиться в суд против Estica Estate OÜ.
Ворота сломали
Так препятствует ли и почему собственник дома по Пярнускому шоссе, 18 доступу работников театра во внутренний двор? «Это неправда», - ответил на вопрос Postimees управляющий домом Ханнес Кольк, у которого не оказалось больше времени на общение с журналистом.
«В целом можно грустно пошутить, что, к сожалению, мы столкнулись с каким-то советским культурно-бытовым общением. Но мы все надеемся и очень ждем, что Русский театр начнет ассоциироваться с той интеллигентной культурой, которую мы понимаем под словами „русский театр“», - написал Postimees член правления Estica Estate OÜ и ведущий партнер адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди.
В адвокатском бюро утверждают, что Русский театр умышленно сломал принадлежащие Estica Estate OÜ ворота и не компенсировал нанесенный ущерб: «Это заставило принять меры для устранения нарушений. Русский театр дважды сломал ворота грузовиками».
Русский театр отказался сразу оплатить повреждение ворот. «Мы решили провести экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли ворота сломали при заезде, потому что сами ворота были совершенно целыми. Экспертиза заняла 10-12 дней. А они уже закрыли ворота», - рассказал Маргус Алликмаа. Счет был составлен 8 мая, а сроком оплаты был обозначен следующий день. Театр выплатил всю сумму – без пени – 30 мая.
Estica Estate предъявляет театру претензию в том, что его работники неоднократно неправильно парковались. «На каждом свободном участке, в том числе на желтых линиях, не предназначенных для парковки. Таким образом, другие пользователи двора не могли попасть на предусмотренные для них парковочные места во внутреннем дворе. Несмотря на неоднократные обращения и замечания Estica Estate, это не привело к прекращению нарушений», - говорится в объяснении, направленном в суд.
«Иногда какой-то наш актер, который торопится на репетицию, действительно паркуется так, что нос машины пересекает эту желтую линию, - признает Алликмаа. – Это немного мешает, но они всегда могут выехать. Никогда не было такого, что они не смогли выехать. Я знаю один случай, когда не могли вырулить, но наш водитель переставил машину».
Компромисс слишком дорог
Поскольку сезон вот-вот начнется, директору Маргусу Алликмаа уже почти согласился с компромиссным предложением соседей «Estica Estate OÜ согласна открыть ворота, если мы переведем на их расчетный счет 1000 евро. Если наша машина будет неправильно припаркована, они снимут 500 евро, и мы должны сразу восстановить сумму до 1000 евро». Но в предложении был еще один пункт. Он гласил, что если театр четыре раза за год нарушит обязанности по движению, парковке и оплате штрафов, то будет аннулировано право пользования дорогой. «Закончится право Русского театра на использование участка Estica Estate (и ворот), и театр не сможет потребовать восстановления этого права даже через суд».
«С таким я ни при каких условиях согласиться не могу! Это полное безумие!» - объясняет Маргус Алликмаа.
«Ни у собственника дома по Пярнускому шоссе, 18, ни у арендатора нет никакого другого интереса, кроме того, чтобы быть уверенным в том, что Русский театр прекратит нарушения, и в дальнейшем нам не придется заниматься такими глупыми проблемами. Продолжение судебного процесса принесет обеим сторонам лишь дальнейшие ссоры и затраты, - написал представитель управляющего офисным зданием Яанус Моди. – Весь этот спор бессмысленно затеян Русским театром. Можно обсудить, сколько нарушений в год можно компенсировать штрафами и где будет преодолена граница разумного. Но почему нельзя достичь договоренности в судебной форме и внести ее в крепостную книгу, непонятно. Скорее речь идет об отказе, а Русский театр и впредь не собирается менять своего прежнего отношения».