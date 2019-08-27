Сосед не пускает машины Русского театра во двор

«Пару раз мы заклеивали датчики, чтобы ворота не закрывались. Бред! Их секретарь пришла и оторвала наклейки», - говорит директор Русского театра Маргус Алликмаа. Театр считает, что речь идет о нахальном самоуправстве. По закону и заключенному четыре года назад договору, у обеих сторон есть равные права и обязанности для доступа к парковочной зоне на транспортных средствах и парковки на заднем дворе своей недвижимости. Согласно договору составлен и бессрочный сервитут или право пользования. Машины могут проходить зону дорожного сервитута бесплатно. Поэтому Русскому театру пришлось обратиться в суд против Estica Estate OÜ.

Ворота сломали

Так препятствует ли и почему собственник дома по Пярнускому шоссе, 18 доступу работников театра во внутренний двор? «Это неправда», - ответил на вопрос Postimees управляющий домом Ханнес Кольк, у которого не оказалось больше времени на общение с журналистом.

«В целом можно грустно пошутить, что, к сожалению, мы столкнулись с каким-то советским культурно-бытовым общением. Но мы все надеемся и очень ждем, что Русский театр начнет ассоциироваться с той интеллигентной культурой, которую мы понимаем под словами „русский театр“», - написал Postimees член правления Estica Estate OÜ и ведущий партнер адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди.

Этот спор совершенно абсурден, говорит директор Русского театра Маргус Алликмаа у ворот, которые работники театра сами теперь открыть не могут. ФОТО: Raul Mee

В адвокатском бюро утверждают, что Русский театр умышленно сломал принадлежащие Estica Estate OÜ ворота и не компенсировал нанесенный ущерб: «Это заставило принять меры для устранения нарушений. Русский театр дважды сломал ворота грузовиками».

Русский театр отказался сразу оплатить повреждение ворот. «Мы решили провести экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли ворота сломали при заезде, потому что сами ворота были совершенно целыми. Экспертиза заняла 10-12 дней. А они уже закрыли ворота», - рассказал Маргус Алликмаа. Счет был составлен 8 мая, а сроком оплаты был обозначен следующий день. Театр выплатил всю сумму – без пени – 30 мая.

Estica Estate предъявляет театру претензию в том, что его работники неоднократно неправильно парковались. «На каждом свободном участке, в том числе на желтых линиях, не предназначенных для парковки. Таким образом, другие пользователи двора не могли попасть на предусмотренные для них парковочные места во внутреннем дворе. Несмотря на неоднократные обращения и замечания Estica Estate, это не привело к прекращению нарушений», - говорится в объяснении, направленном в суд.

«Иногда какой-то наш актер, который торопится на репетицию, действительно паркуется так, что нос машины пересекает эту желтую линию, - признает Алликмаа. – Это немного мешает, но они всегда могут выехать. Никогда не было такого, что они не смогли выехать. Я знаю один случай, когда не могли вырулить, но наш водитель переставил машину».

Компромисс слишком дорог

Поскольку сезон вот-вот начнется, директору Маргусу Алликмаа уже почти согласился с компромиссным предложением соседей «Estica Estate OÜ согласна открыть ворота, если мы переведем на их расчетный счет 1000 евро. Если наша машина будет неправильно припаркована, они снимут 500 евро, и мы должны сразу восстановить сумму до 1000 евро». Но в предложении был еще один пункт. Он гласил, что если театр четыре раза за год нарушит обязанности по движению, парковке и оплате штрафов, то будет аннулировано право пользования дорогой. «Закончится право Русского театра на использование участка Estica Estate (и ворот), и театр не сможет потребовать восстановления этого права даже через суд».

Актер Русского театра Александр Кучмезов (слева) говорит, что если в театре произойдет несчастный случай, то через закрытые ворота не проедет даже скорая помощь. ФОТО: Raul Mee

«С таким я ни при каких условиях согласиться не могу! Это полное безумие!» - объясняет Маргус Алликмаа.