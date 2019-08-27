Ласнамяэ превращается в привлекательный деловой район

Недавно построенное на Петербургском шоссе коммерческое здание Stock 101 заполнилось арендаторами очень быстро, и сегодня здесь свободны лишь отдельные офисные площади. «Важным преимуществом двухэтажного здания общей площадью более 2000 квадратных метров является умное решение "три в одном", сочетающее функции представительских, офисных и складских помещений. Это сильный аргумент именно для тех предприятий, которые стремятся сосредоточить всю деятельность под одной крышей», - пояснил руководитель проекта Stock 101 Мадис Летт. По его словам, объединение в одном здании разных видов деятельности обеспечивает предприятиям заметную экономию расходов, связанных с логистикой, коммуникацией, персоналом и так далее.

Хотя для многих Ласнамяэ – не самый очевидный пример делового района, в реальности Лаагна теэ и Петербургское шоссе обеспечивают быстрое сообщение с центром города, а таллиннская окружная дорога – со всеми крупнейшими магистралями. «С точки зрения партнеров и клиентов-арендаторов, Stock 101 однозначно отличается своей архитектурой – найти здание очень просто. Кроме того, световая реклама действующих в Stock 101 предприятий ежедневно привлекает внимание десятков тысяч проезжающих по Петербургскому шоссе людей, что позволяет повысить осведомленность о торговых марках арендаторов», - отметил маклер здания Реймо Симсалу.

В Stock 101 новый дом для своего предприятия нашел также собственник и руководитель Liputehas Алвар Леола. «Проезжая по Петербургскому шоссе и увидев рекламу нового коммерческого здания, я понял, что именно это место подходит нашему предприятию как нельзя лучше! Данный район отлично соответствует логистическим потребностям моей семьи, моих работников и клиентов», - сказал Леола.