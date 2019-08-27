Анализ: выход на пенсию стоит отложить на пару лет

А именно, на государственную пенсию по старости можно выйти и так, чтобы отложить начало снятия денег из фонда второй ступени (конечно, этого можно и не делать). Учитывая нынешнюю ситуацию и запланированные изменения, всем тем, кто присоединился ко второй ступени добровольно (обязательно это только для тех, кто родился в 1983 году и позже) и чей пенсионный возраст наступает в 2019 и 2020 году стоит серьезно подумать о том, чтобы отложить снятие денег как минимум до 2021 года.

Правительство решило полностью изменить систему выплат, и в дальнейшем деньги можно будет получить и целиком. Заявления начнут принимать с будущего года, и прием первых заявлений закончится 31 августа 2020 года. Первые выплаты могут стать возможными с начала 2021 года. Причем за раз будут выплачивать до 10 000 евро, а оставшиеся суммы – тремя частями.

Конечно, люди и при нынешнем порядке могут заключить договор о выплатах с каким-нибудь страховым обществом, но поскольку собранные во второй ступени суммы будут маленькими, а сам страховой договор дорогой, с экономической точки зрения это может оказаться затратным и в том случае, если правительство решит при одноразовой выплате обложить суммы подоходным налогом.

В Министерстве финансов сказали, что сейчас анализируются возможности о введении льготных налоговых тарифов или правил для выплат, производящихся в пенсионном возрасте.

Правда, маленькие суммы и сейчас можно получить без ограничений. А именно, в пределах десяти народных пенсий, то есть до 2052 евро, достигнув пенсионного возраста, люди могут и сейчас забрать всю сумму сразу. Для получения большей суммы нужно выбрать пенсионный фонд, а это означает назначение периодических выплат. Людям, накопившим больше 50 народных пенсий, то есть как минимум 10 260,5 евро, сейчас можно лишь заключить пенсионный договор, согласно которому страховое общество возьмет на себя обязательство платить человеку пенсию до конца жизни.

Конечно, хочется надеяться, что и после реформы сохранится возможность, при которой не обязательно нужно будет забирать накопленные в пенсионном фонде деньги, а также разрешат оставлять их в наследство, например, детям, но и в этом плане четких заявлений от правительства пока не поступало.