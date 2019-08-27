Рийгикогу в пятницу соберется на внеочередное заседание: состоится голосование по вотуму недоверия Ратасу

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас по предложению 44 депутатов Рийгикогу на пятницу созывает в зал заседаний на Тоомпеа членов парламента для проведения внеочередного заседания.

В повестке дня только один вопрос — о вотуме недоверия главе правительства Юри Ратасу.

«Мы должны с сожалением признать, что Юри Ратас на посту премьер-министра не сумел обеспечить достойное управление в Эстонской республике. Юри Ратас не сумел сформировать правительство, которое работало бы во имя дальнейшего развития Эстонии. Вместо этого в Эстонии у власти правительство, которое с момента своего вступления в должность подвергает нападкам различные группы в обществе и раскалывает единство общества», - отмечается в составленном Партией реформ заявлении.