Безработные смогут бесплатно стать программистами

По словам руководителя эстонского рынка SDA Петра Мазура, учащиеся академии, завершившие, к примеру, шестимесячные курсы программирования на языке Java, находят работу в среднем за три месяца или начинают новую работу уже во время учебы.

Для обычных клиентов такой курс стоит 2100 евро, безработные теперь смогут пройти его бесплатно.

Заодно SDA начала сотрудничество с компанией Fujitsu, которая готова предложить работу тем, кто прошел курс.