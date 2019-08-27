Безработные смогут бесплатно стать программистами

Эстонская Касса по безработице заключила договор о сотрудничестве с фирмой по организации обучения в сфере разработки программного обеспечения SDA (Software Developmnet Academy), в результате чего безработные смогут за счет кассы проходить курсы программирования, пишет Postimees.
По словам руководителя эстонского рынка SDA Петра Мазура, учащиеся академии, завершившие, к примеру, шестимесячные курсы программирования на языке Java, находят работу в среднем за три месяца или начинают новую работу уже во время учебы.
Для обычных клиентов такой курс стоит 2100 евро, безработные теперь смогут пройти его бесплатно.
Заодно SDA начала сотрудничество с компанией Fujitsu, которая готова предложить работу тем, кто прошел курс.
Компания SDA, пришедшая в страны Балтии год назад, за это время провела в Эстонии десять различных курсов программирования, которые окончили 140 студентов.