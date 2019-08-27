Нолан соблазнил: читатель Rus.Postimees снял фильм о том, что ждет гастарбайтера на эстонской стройке

Сюжет его прост: человек устраивается на работу в эстонскую строительную фирму и видит, как на стройке погибает человек. О том, как реагирует на это руководство, смотрите в видео!

Автор фильма - бизнесмен, однако, по его словам, помимо бизнеса, он всегда занимался музыкой или каким то другим творчеством, а его первая видеоминиатюра появилась, еще когда ему было около 12 лет. «Потом периодически что-то снимал. В 2008-м на рабочем месте в ресторане мы сняли минифильм с администратором о вреде курения. Вскоре вернулся к съемкам рекламы своего же суши-заведения, ставил штатив и снимал одним планом, на главном месте был сюжет», - рассказывает Спиридонов.

Он признается, что переломным моментом для него стал приезд Кристофера Нолана в Эстонию. «На кастинг отправил видео, и меня пригласили сниматься в первых ролях массовки. Позвонили, сказали, завтра «съемки, срочно нужен человек, сегодня приезжайте на примерку костюма». Подстригли, побрили. Был уверен, что попаду в кадр, было здоровски ждать этого момента. Звук пленки кинокамеры - это нечто. И для меня было сильным потрясением, когда сказали «эту сцену Нолан снимать не будет». Нас было шесть человек для этой сцены, у одного из наших был день рождения, он очень расстроился тоже. А я на неделю впал в депрессию».

Когда Михаил, по его словам, очнулся, он пошел в магазин фототоваров, приобрел штатив, камеру, микрофоны и стал готовиться к съемкам. Снял две рекламы для своего бизнеса. «Но реклама - рекламой, а кино - это что-то выше», - говорит он. В качестве актеров выступили на добровольных началах его знакомые. Бюджет фильма составил 20 евро - ровно столько стоил манекен, упавший с лесов и со стула.