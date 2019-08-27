Россия начала готовиться к отправке космонавтов на Луну

«Роскосмос» объявил тендер на проведение исследований, необходимых для отправки космонавтов на Луну. Об этом сообщает Lenata.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Госкорпорация готова выделить 373,4 миллиона рублей (5,1 млн евро) на исследования проблем пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на самом спутнике.
Также от исполнителя ждут сформулированную программу исследования и освоения Луны.
Помимо этого, стало известно, что российская лунная программа будет состоять из трех этапов. Им уже присвоены названия «Вылазка», «Форпост» и «База». Исследовательский этап назван «Пастораль».
15 июля руководитель Национального космического агентства США Джеймс Брайденстайн заявил, что НАСА выступает за то, чтобы все участвующие в создании и эксплуатации МКС страны, включая Россию, были задействованы в американской программе возвращения человека на Луну.