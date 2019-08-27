Россия начала готовиться к отправке космонавтов на Луну

Госкорпорация готова выделить 373,4 миллиона рублей (5,1 млн евро) на исследования проблем пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на самом спутнике.

Также от исполнителя ждут сформулированную программу исследования и освоения Луны.

Помимо этого, стало известно, что российская лунная программа будет состоять из трех этапов. Им уже присвоены названия «Вылазка», «Форпост» и «База». Исследовательский этап назван «Пастораль».