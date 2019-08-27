Разбили стекло головой? На парковке автомобилю нанесли ущерб в 1000 евро

«24 августа в полицию сообщили, что в Пярну на улице Пикк в ночь на 23 августа было разбито лобовое стекло белого Mercedes-Benz. По предварительным данным, был нанесен ущерб в почти 1000 евро. Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство», - сказала Pärnu Postimees старший следователь Пярнуского отделения полиции Керсти Рейлент.

Владелец пострадавшего автомобиля Тармо Олав Нелонен считает, что круглую дыру в стекле мог нанести шар для боулинга или голова человека. Он не исключает возможности, что кто-то мог получить травмы. По словам владельца, автомобиль еще в полночь был цел и акт вандализма был совершен в период с 00.01 до 8.00.

Владелец машины также рассказал, что в полночь видел на парковке много молодежи, три-четыре автомобиля и громко играла музыка. Такое нарушение ночного покоя в этом районе происходит довольно часто.