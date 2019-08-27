Таави Аас ищет лишние миллионы для станций Rail Baltic

По трассе скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic будут передвигаться и региональные поезда, для них не позднее 2030 года будут построены местные станции. Об этом во вторник сообщил министр экономики Таави Аас, по словам которого строительство будет финансироваться из средств от продажи неизрасходованных квот на выброс углекислого газа, субсидий от ЕС или других бюджетных источников.
Как передала BNS пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры, в ходе базового проектирования будущей трассы Rail Baltic важно сразу обозначить места расположения остановок, обговорить функциональные особенности инфраструктуры и начать дискуссию о финансировании ее строительства.
«Железнодорожная магистраль международного уровня должна придать импульс для развития и расположенных вдоль нее населенных пунктов. Однако это предполагает наличие развитой сети линий, продуманную инфраструктуру и железнодорожное движение с достаточно высокой степенью регулярности», - подчеркнул Аас.
Важную роль в сохранении чистой окружающей среды сыграет и тот факт, что Rail Baltic это электрифицированная на всем протяжении магистраль.
В качестве местных станций на линии Rail Baltic на карту уже нанесены Юлемисте, Ассаку, Луйге, Саку, Куртна, Кохила, Рапла, Ярваканди, Кайсма, Тоотси, Кильксама, Пярну и Хяэдемеэсте. При этом в Пярну и на таллиннской станции Юлемисте будут оборудованы международные пассажирские терминалы, на остальных станциях инфраструктура будет построена с учетом пожеланий и инициатив местных самоуправлений.
По предварительным оценкам, эта часть проекта будет стоить порядка 2 млн евро и ее финансирование предполагается из средств Фонда объединения Европы (CEF).
По предложению Министерства экономики и инфраструктуры, местные остановки Rail Baltic должны быть построены не позднее 2030 года.
Железнодорожная магистраль европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltic соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Предполагается, что скорость движения пассажирских поездов составит до 240 км/ч, а грузовых - до 120 км/ч.