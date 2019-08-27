Таави Аас ищет лишние миллионы для станций Rail Baltic

Как передала BNS пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры, в ходе базового проектирования будущей трассы Rail Baltic важно сразу обозначить места расположения остановок, обговорить функциональные особенности инфраструктуры и начать дискуссию о финансировании ее строительства.

«Железнодорожная магистраль международного уровня должна придать импульс для развития и расположенных вдоль нее населенных пунктов. Однако это предполагает наличие развитой сети линий, продуманную инфраструктуру и железнодорожное движение с достаточно высокой степенью регулярности», - подчеркнул Аас.

Важную роль в сохранении чистой окружающей среды сыграет и тот факт, что Rail Baltic это электрифицированная на всем протяжении магистраль.

В качестве местных станций на линии Rail Baltic на карту уже нанесены Юлемисте, Ассаку, Луйге, Саку, Куртна, Кохила, Рапла, Ярваканди, Кайсма, Тоотси, Кильксама, Пярну и Хяэдемеэсте. При этом в Пярну и на таллиннской станции Юлемисте будут оборудованы международные пассажирские терминалы, на остальных станциях инфраструктура будет построена с учетом пожеланий и инициатив местных самоуправлений.

По предварительным оценкам, эта часть проекта будет стоить порядка 2 млн евро и ее финансирование предполагается из средств Фонда объединения Европы (CEF).

По предложению Министерства экономики и инфраструктуры, местные остановки Rail Baltic должны быть построены не позднее 2030 года.