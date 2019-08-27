Беспрецедентный случай: жительница Эстонии полтора года была бездомной, пока в ее квартире хозяйничали знакомые

События начали развиваться весной прошлого года, когда в гости к собственнице квартиры приехали знакомые мужчина и женщина, которые решили злоупотребить гостеприимством хозяйки квартиры и отказались уехать. Первого мая прошлого года парочка вообще захватила квартиру, поменяв дверь вместе с замком, когда собственница ушла в магазин.

Владелица квартиры написала заявление в полицию, но, поскольку жильцы говорили полиции об устном договоре аренды, полиция также не смогла помочь и предложила обратиться в суд.

Осенью женщина, ставшая бездомной, обратилась в Eesti Õigusbüroo, а 18 октября был подан иск. Окончательное решение было принято судом только 6 июня этого года, иск о незаконном владении квартирой был удовлетворен и должен был исполняться судебным приставом, поскольку, несмотря на судебное решение, незаконные владельцы отказались освободить квартиру.

Вначале судебное разбирательство было отложено из-за того, что те, кто находились в квартире, не были заинтересованы в обращении в суд и освобождении квартиры, поэтому все документы должны были быть опубликованы в официальном вестнике Ametlikud Teadaanded, а это процесс, отнимающий много времени.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, данный случай должен стать предупреждением всем владельцам жилья, ибо попасть в такое положение отзывчивые и доброжелательные люди могут совершенно неожиданно. «Гостеприимность – дело хорошее, и тем, кто нуждается в помощи, нужно по необходимости помогать, но данный казус ясно показал, в какое глупое положение может поставить себя человек, помогая другим и предлагая им крышу над головой. По всей вероятности, подобный сценарий входил в планы захватившей квартиру пары, поскольку жить им было негде и денежных средств тоже не хватало. Вероятно, они знали и о том, что скажи они полиции о наличии устного договора аренды, это будет достаточным основанием для невмешательства полиции и придется обращаться в суд, но этот долгий процесс, другими словами, те, кто находились в квартире, выиграли время».

Как следует поступать в такой ситуации? Хотя в таких случаях следственный орган не будет возбуждать уголовное дело, а у полиции руки будут связаны, людям все же стоит сначала представить заявление в полицию, поскольку это позволит им установить факт нарушения владения. Очень важно доказать в суде, что кто-то нарушил право собственности.

После этого вы должны немедленно обратиться в суд, чтобы вернуть квартиру из незаконного владения. Эта процедура может занять не менее трех месяцев, но более быстрого решения просто не существует.

Помимо доказывания факта нарушения прав владения, при обращении в суд должны быть также известны личные данные лиц, в отношении которых предъявляется иск. На практике проблема может возникнуть из-за того, что личные идентификационные номера незаконных владельцев неизвестны. А суд не может обязать таких лиц немедленно освободить квартиру, если они не могут быть опознаны.