Предварительное заседание. Дело Мартина Халлика рассмотрят за закрытыми дверями

Сегодня в Тартуском уездном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика. На предварительном заседании суд удовлетворил требование прокуратуры объявить слушания закрытыми, пишет Tartu Postimees.
На предварительном заседании ни Халлика, ни потерпевшей не было – как обычно на место явились только защитники сторон. Халлика защищает известный адвокат Оливер Няэс.
Прокуратура предъявила Халлику обвинение по двум эпизодам по статье о принуждении к половой связи или иным действиям полового характера, при которых используется зависимость потерпевшей от обвиняемого.
Тартуский университет уволил директора библиотеки в конце августа прошлого года со дня, сославшись на утрату доверия и недостойное поведение. И хотя руководство вуза отказалось говорить о случившемся в деталях, в своих дальнейших заявлениях оно ссылалось на домогательства Халлика к своим подчиненным, о чем говорит 113 статья Пенитенциарного кодекса. Позже выяснилось, что прокуратура обратилась в суд с более тяжелой статьей, обвинив Халлика в преступлениях сексуального характера.
За принуждение к половой связи и иным действиям полового характера можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Точное содержание обвинения держится в тайне в интересах приватности потерпевшей.