Предварительное заседание. Дело Мартина Халлика рассмотрят за закрытыми дверями

На предварительном заседании ни Халлика, ни потерпевшей не было – как обычно на место явились только защитники сторон. Халлика защищает известный адвокат Оливер Няэс.

Прокуратура предъявила Халлику обвинение по двум эпизодам по статье о принуждении к половой связи или иным действиям полового характера, при которых используется зависимость потерпевшей от обвиняемого.

Тартуский университет уволил директора библиотеки в конце августа прошлого года со дня, сославшись на утрату доверия и недостойное поведение. И хотя руководство вуза отказалось говорить о случившемся в деталях, в своих дальнейших заявлениях оно ссылалось на домогательства Халлика к своим подчиненным, о чем говорит 113 статья Пенитенциарного кодекса. Позже выяснилось, что прокуратура обратилась в суд с более тяжелой статьей, обвинив Халлика в преступлениях сексуального характера.

За принуждение к половой связи и иным действиям полового характера можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Точное содержание обвинения держится в тайне в интересах приватности потерпевшей.