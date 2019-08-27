У Эстонии может появиться первый в истории пилот "Формулы-1"

Конюшня "Ред Булла" ищет на следующий сезона напарника своему основному пилоту, Максу Ферстаппену, пробуя на различных этапах Гран-при гонщиков из дочерней конюшни "Торо Россо", за которую выступает и россиянин Даниил Квят. Ситуация у "Быков" такова, что, скорее всего, в следующем сезоне место рядом с Ферстаппеном займет Александер Албон, а "Торо Россо" ждут изменения в составе пилотов. Одним из кандидатов на роль гоночного пилота дочерней команды "Ред Булла", как сообщает Autosport, является эстонский пилот Юри Випс, который сейчас борется за титул чемпиона в "Формуле-3".

Кандидатов на возможное вакантное место в "Торо Россо" четверо, но именно Випс, по утверждениям СМИ, является главным претендентом. Журналисты отмечают его успехи в этом сезоне и прогресс в стиле вождения. Также Випс получил положительные отзывы о своих бойцовских качествах.