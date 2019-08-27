Норвежский эксперт: на российской военной базе мог взорваться ядерный реактор

Эксперт озвучил такой вывод после того, как в РФ опубликовали состав радиоактивного облака, которое образовалось после инцидента.

"Наличие таких продуктов распада как барий и стронций происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", - полагает глава отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации.

По его словам, в шлейфе не было бы таких нуклидов, если бы произошел обычный взрыв двигателя с "изотопным источником", как утверждают власти РФ.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В ведомстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон остался в норме.

Между тем уже 10 августа в "Росатоме" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали.