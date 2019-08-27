Норвежский эксперт: на российской военной базе мог взорваться ядерный реактор

На российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа взорвался ядерный реактор, а вовсе не детали боевой ракеты, как утверждают российские власти. Такое мнение высказал норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер, пишет Postimees.
Эксперт озвучил такой вывод после того, как в РФ опубликовали состав радиоактивного облака, которое образовалось после инцидента.
"Наличие таких продуктов распада как барий и стронций происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", - полагает глава отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации.
По его словам, в шлейфе не было бы таких нуклидов, если бы произошел обычный взрыв двигателя с "изотопным источником", как утверждают власти РФ.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В ведомстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон остался в норме.
Между тем уже 10 августа в "Росатоме" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали.
Как известно, в феврале российский президент Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания именно этой крылатой ракеты.