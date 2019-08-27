Вт, 27.08.2019
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  • Подозревают в мошенничестве? Прокуратура возбудила уголовное дело против института ТТУ

Подозревают в мошенничестве? Прокуратура возбудила уголовное дело против института ТТУ

ТТУ и сам планировал обратиться в прокуратуру, но следственные органы успели первыми: уголовное дело возбуждено.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Вчера вечером Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы расследовать описанную в Postimees возможную схему мошенничества в Институте Нурксе Таллиннского технического университета, пишет Postimees.

На прошлой неделе издание написало, что Институт Нурксе использовал разные схемы с европейскими деньгами, выплачивая определенные суммы ученым, которые в действительности не работали над научными проектами. Им приписывали тысячи фиктивных рабочих часов, на основании которых университет платил научным сотрудникам зарплаты.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас объяснил, что уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве с льготами.

В случае признания вины за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Если обвиняемым является юридическое лицо, то наказанием может быть штраф.

Первым прокуратура планирует допросить человека, рассказавшего о происходящем в институте.

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