Подозревают в мошенничестве? Прокуратура возбудила уголовное дело против института ТТУ

На прошлой неделе издание написало, что Институт Нурксе использовал разные схемы с европейскими деньгами, выплачивая определенные суммы ученым, которые в действительности не работали над научными проектами. Им приписывали тысячи фиктивных рабочих часов, на основании которых университет платил научным сотрудникам зарплаты.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас объяснил, что уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве с льготами.

В случае признания вины за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Если обвиняемым является юридическое лицо, то наказанием может быть штраф.