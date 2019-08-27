Искусство петровской тайнописи

Это всего лишь одна деталь ревельской иконы, которая выделяется еще много чем – и редким для православной традиции изображением истекающего струями крови Христа, и российским гербом («орел двоеглавный значит, яко есть православный»), размерами равным наполненной кровью Спасителя жертвенной чаше, в которой стоит Бог-Сын. Суперпозиция смыслов сообщает современнику о страданиях Петра, уподобляемого Христу. Цепочка смыслов бежит дальше, к пониманию царя как архиерея, к абсолютизации не только светской, но и духовной власти...

День, «в котором руская нога в ваших землях фут взяла»

Примеров того, как хитроумно устроена петровская тайнопись, в книге немало. «Полноте, – скажет иной читатель, выныривая из соцсетей, – да разве такое возможно? Множественные толкования – вы серьезно? Это же типичный СПГС – синдром поиска глубокого смысла!» Разумеется, нет.

«Поздравляю вас сим счастливым днем, в котором руская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключем много замков отперто».

Во-первых, любая человеческая коммуникация всегда сложна и многоуровнева, в соцсетях в том числе, просто мы этого не осознаем. Как не осознаем, например, очень непростую семиотику современного политического плаката, хотя смыслы считываем мгновенно – приучены-с. Точно так же люди той эпохи были приучены видеть за «текстом» контекст, чаще всего – библейский, как связующее звено между искусством и политикой; да и художники той эпохи привыкли вкладывать в свои творения несколько смысловых ярусов. Вспомним Данте, жившего в другое время и в другой стране, но в той же европейской христианской цивилизации: в «Божественной комедии», писал он, четыре смысла – буквальный, аллегорический, моральный и анагогический (сверхсмысл).

ФОТО: Николай Караев

Во-вторых, язык может разниться, но резоны власти всегда примерно одни и те же (да и люди, если честно, мало отличаются, где бы ни жили и на каком бы языке ни говорили). Власти нужно прославление побед, замалчивание поражений, самоутверждение, спокойствие подданных и внушение им собственной несменяемости – само собой, в эпоху абсолютизма добиться этого было легче. Причем сделать всё это надо на правильном, понятном целевой аудитории (в стране и за ее пределами) языке, в случае Петра – на языке библейской, христианской цивилизации.

Отсюда – подробно разбираемые отражения взятия Ревеля 29 сентября 1710 года. Сперва – «реляция» (то есть письменное донесение о действиях войск, аналог пресс-релиза) об одержанной победе. Затем – «Синаксарь о преславной победе бывшей под Полтавою» Черниговского архиепископа Иоанна Максимовича: в свой рассказ о событиях, послуживших поводом к установлению церковного праздника в честь Полтавской победы, архиепископ-панегирист включил и известие о взятии Ревеля. Наконец, главное – сложнейшим образом устроенный иконостас ревельского Преображенского собора, созданный Иваном Зарудным, сложнейшему творению которого посвящена добрая половина книги.