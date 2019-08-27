«Тому, кто это придумал, надо выдать премию»: читательница обнаружила в Таллинне странный перекресток

Живущая в Таллинне Елена довольно часто ездит по делам в район порта. Нередко ее путь пролегает по улице Петроолеуми, где, по мнению читательницы, в последнее время творится настоящий дурдом, так как водители предпочитают ездить по каким-то своим правилам. Виноваты ли в происходящем водители, грубо нарушающие правила, или дело в странной организации движения?
«Здравствуйте! Хочу обратиться к вам за помощью в связи со странной организацией дорожного движения Таллинне на перекрестке улиц Петроолеуми и Туукри. Как мне кажется, в этом месте явно допущена серьезная ошибка: улица Петроолеуми, если судить по знакам, является односторонней, однако с другой стороны улицы нет соответствующего знака, - сообщила читательница. – Дорожная разметка противоречит знакам, а знаки друг друга не дополняют, что вводит водителей в заблуждение. Например левый поворот совершают с правой полосы, а совсем неадекватные умудряются заезжать на полосу встречного движения, так как не видят знаков. Я считаю, что тому, кто все это наворотил, надо выдать премию. Спасибо за внимание».
Руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сообщил, что в указанном читательницей месте улица Петроолеуми является односторонней, о чем говорят соответствующие дорожные знаки. «Если в этом месте происходит нарушение Закона о дорожном движении, этим должны заниматься сотрудники полиции. Мы передадим эту информацию в Департамент полиции и погранохраны», - подытожил он.
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