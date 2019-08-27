«Тому, кто это придумал, надо выдать премию»: читательница обнаружила в Таллинне странный перекресток

«Здравствуйте! Хочу обратиться к вам за помощью в связи со странной организацией дорожного движения Таллинне на перекрестке улиц Петроолеуми и Туукри. Как мне кажется, в этом месте явно допущена серьезная ошибка: улица Петроолеуми, если судить по знакам, является односторонней, однако с другой стороны улицы нет соответствующего знака, - сообщила читательница. – Дорожная разметка противоречит знакам, а знаки друг друга не дополняют, что вводит водителей в заблуждение. Например левый поворот совершают с правой полосы, а совсем неадекватные умудряются заезжать на полосу встречного движения, так как не видят знаков. Я считаю, что тому, кто все это наворотил, надо выдать премию. Спасибо за внимание».