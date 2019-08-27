Вт, 27.08.2019
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За ценой не постоит: Зидан не оставляет попыток купить Поля Погба

Paul Pogba.

ФОТО: Martin Rickett / PA Wire/PA Images

Позиция главного тренера «Реала» Зинедина Зидана по хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба не изменилась, утверждает Sports.ru.

Специалист по-прежнему надеется, что мадридцы смогут подписать Погба и настаивает именно на его приобретении, несмотря на то, что варианты с Кристианом Эриксеном и Донни ван де Беком гораздо легче реализовать. «МЮ» требует за своего игрока 200 миллионов евро.

Отмечается, что дальнейшие действия «Реала» на рынке (в том числе и исходящие трансферы) будут зависеть от того, удастся ли кого-нибудь приобрести. Сам Погба не намерен форсировать свой уход из «Юнайтед».

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