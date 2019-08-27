За ценой не постоит: Зидан не оставляет попыток купить Поля Погба

Специалист по-прежнему надеется, что мадридцы смогут подписать Погба и настаивает именно на его приобретении, несмотря на то, что варианты с Кристианом Эриксеном и Донни ван де Беком гораздо легче реализовать. «МЮ» требует за своего игрока 200 миллионов евро.