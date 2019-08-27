Галерея: что можно будет найти в таллиннской IKEA

Шведская мебельная компания IKEA 29 августа открывает в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Эстония - первая страна в мире, в которую IKEA приходит сначала дигитально и открывает интернет-магазин до того, как будет открыт настоящий, реальный магазин. Э-магазин обеспечивает доступ к более 8000 предметам интерьера, из которых 200 можно приобрести сразу на месте. Сегодня IKEA открыла свои двери для журналистов.
«Сегодня мы начинаем обратный отсчет дней, оставшихся до того, как IKEA выйдет на рынок Эстонии. Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим, поэтому мы решили объединить свое присутствие на рынке Эстонии как дигитально, так и физически», - говорит руководитель пункта выдачи товаров IKEA в Таллинне Алексей Михайлов. По его словам, интернет-магазин дает доступ к выбору товаров IKEA в любой точке Эстонии. Кроме того, выставочный зал в Таллинне предлагает возможность ознакомиться с ассортиментом продукции. В пункте выдачи товара выставлено более 3000 разных предметов интерьера, из которых 200 можно приобрести сразу: подушки, кухонную утварь и различные милые и необходимые в хозяйстве мелочи. Также на месте можно купить шведские продукты: сладости, орехи.
Михайлов отметил, что решение прийти сначала дигитально и открыть пункт выдачи товара вместе с выставочным залом, обусловлено заслугами Эстонии в цифровых сферах. «Нашей целью является доступность продукции IKEA, вместе с ее функциональностью и хорошим дизайном и для жителей Эстонии, так как очень много эстоноземельцев посещают магазины IKEA в Литве и Латвии. Через интернет-магазин можно заказать товар с курьерской доставкой на дом или в пункт выдачи товара в Таллинне, куда можно приехать и забрать товар самому», - говорит Михайлов. Он добавил, что демонстрационном зале можно ознакомиться с разными дизайнерскими решениями, а также почерпнуть вдохновение для покупок и проконсультироваться с работником в отношении заказа кухонной мебели, гардеробов и другой мебели.
Э-магазин IKEA современный и быстрый, он обеспечивает доступ к более 8000 предметам интерьера. Весь товар можно заказать с доставкой на дом или в пункт выдачи товара и самому его забрать.
Открывающийся в Таллинне пункт выдачи товара имеет площадь 6000 м2, из них 1500 м2 - выставочный зал, остальную площадь займет центр логистики. Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги: сборку и установку мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.
Интернет-магазин открыт круглосуточно, пункт выдачи товара будет работать каждый день с десяти утра до восьми вечера.
Компания ИКЕА работает для того, чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Компания работает по принципу устойчивости развития и поддерживает инициативы, которые помогают детям и окружающей среде.
Шведский производитель предметов интерьера хорошо известен своим хорошим дизайном и доступными ценами. По всему миру IKEA действует в 50 странах, в которых открыто 430 магазинов. В странах Балтии два магазина IKEA, один из них Вильнюсе и другой в Риге, также два пункта выдачи товара в Литве.