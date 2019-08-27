Тартуские дизайнеры создали конкурента для Piletilevi

Продажей билетов это предприятие, а также его исполнительный директор, занимались и раньше. Так, в марте Neway получило дизайнерскую награду Hõbemuna за разработку платформы по продаже билетов тартуского Нового театра. Исполнительный директор агентства Яан Наабер сказал также, что в течение пяти лет был координатором продажи билетов Rally Estonia.

Идея в том, чтобы сделать лучше

Идея создания платформы возникла у Наабера, когда он обнаружил в системах продажи билетов проблемы, которые сам бы решал по-другому. По его словам, это не только платформа для продажи - она также дает возможности для лучшей организации мероприятий.

Среда продажи билетов Neway - Piletikeskus - сейчас открыта в тестовом режиме, в ней можно купить билеты на два футбольных матча команды "Таммека" и на крупнейшее в странах Балтии международное соревнование по конным скачкам Tallinn International Horse Show. Ранее на странице продавались билеты на европейские соревнования по волейболу и на конференцию и афтерпати творческого фестиваля Kuldmuna.

Новая среда продажи билетов откроется в начале сентября, и тогда выбор мероприятий будет значительно шире.

Конкурент приветствует

Исполнительный директор акционерного общества Piletilevi Яанус Бейлманн сказал, что конкуренция - это сила, ведущая вперед. "Конкуренцией надо заниматься - лучше оказывать услуги, продавать больше билетов, а время покажет, что будет", - добавил он.

По словам Бейлманна, преимущество Piletilevi в том, что это уже известный бренд с пунктами продажи на каждом углу, потому что в Эстонии все еще очень много билетов продается именно в пунктах продажи. К тому же, Piletilevi действует в Латвии, Литве и Белоруссии, где сила этого бренда не уступает Эстонии. Доступна платформа и в Финляндии. "Чтобы выйти на этот уровень, мы работали 20 лет. Мы видели много предприятий, которые стараются и прикладывают усилия, но это требует инвестиций и многолетнего труда", - добавил Бейлманн.

По словам Наабера, конкуренция есть в любой сфере бизнеса и бояться ее не стоит.

Хотя сейчас Piletikeskus еще не может составить конкуренцию компании Piletilevi, которая продает большую часть билетов в Эстонии, Piletikeskus хочет в ближайшие годы занять роль лидера на рынке и создать более удобную, открытую и безопасную платформу для организаторов мероприятий и покупателей билетов.

Наабер подтвердил, что в планах у Piletikeskus - создание большой сети точек продажи билетов и дополнение веб-сайта. Также, по его словам, Piletikeskus выйдет на иностранные рынки.