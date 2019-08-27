Samsung Galaxy Note10+ превзошел iPhone XS Max в испытаниях на прочность при падении

В следующем видеоролике на прочность при падении сравнили Samsung Galaxy Note10+ и iPhone XS Max, который выиграл в аналогичном сравнении у Samsung Galaxy S10+. Стоит добавить, что у Samsung Galaxy S10+ такое стекло установлено только на лицевой панели, поэтому у Samsung Galaxy Note10+ есть явное преимущество в этом отношении, пишет ixbt.com.

В первом раунде Samsung Galaxy Note10+ проиграл iPhone XS Max, так как на его задней панели появилось больше трещин. Во втором раунде смартфоны показали почти одинаковые результаты, однако по итогам всех четырех раундов преимущество отдали Samsung Galaxy Note10+.

Несмотря на многочисленные повреждения экрана внутренняя часть смартфона продолжила работать как на исправном смартфоне. Даже дактилоскопический датчик, который у Samsung Galaxy S10+ вышел из строя при первом же падении, продолжил отлично функционировать в Samsung Galaxy Note10+.